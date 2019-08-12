Редчайшую рукоять меча нашли под Суздалем

Суздальская экспедиция Института археологии РАН отчиталась о раскопках, проведенных во Владимирской области, на территории Ополья. Самой яркой находкой этого года стала деталь навершия рукояти меча, инкрустированная серебряным декором. Ее обнаружили на одном из селищ. Находки клинкового оружия и его фрагментов, относящихся к домонгольскому времени, исключительно редки, поясняет пресс-служба Института археологии РАН.

Ранее находили только два подобных экземпляра: навершие рукояти меча и клинок сабли.

Новая находка, предварительно датированная XI веком, подкрепляет сделанные ранее наблюдения о присутствии «усадеб знати» на суздальских селищах и дает новый импульс для их поиска.

— Суздальское Ополье – единственная историческая область средневековой Руси, где в настоящее время ведется систематическое выявление и обследование средневековых сельских поселений с интеграцией полученных данных в единую базу данных, — говорится в сообщении.

В этом году были выбраны четыре села: Гнездилово, Вышеславское, Туртино и Глебовское.

Кроме этого экспедиция выехала и за пределы современных населенных пунктов в Суздальском Ополье. Обследовано около двух с половиной десятков средневековых селищ, десять из них выявлены впервые. Среди находок бытовые вещи, орудия труда, украшения костюма и предметы христианского культа X–XV вв.

Полевые работы этого года, участие в которых принимают студенты вузов Москвы, Владимира, Иваново, а также волонтеры, пополнили коллекции новыми находками. Это кресты-энколпионы XII–XIII вв., кресты-тельники, декорированные эмалью, амулеты-змеевики и другое.

Ранее «Призыв» писал, что во время раскопок в могильнике Шекшово, расположенном на территории Суздальского Ополья, специалисты Института археологии РАН нашли могилу «модницы» X века.

Ольга Ефремова

Фото: sm-news.ru