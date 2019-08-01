Работникам радиозавода выплатили зарплату спустя пять месяцев

Работники Муромского радиозавода наконец-то смогли получить положенные им по закону зарплаты. Бывший генеральный директор признал вину в нарушении трудовых прав своих сотрудников и возместил причиненный ущерб. Сумма долга составила более 7 миллионов рублей. Также каждому потерпевшему выплачена денежная компенсация.

Сумма долга составила более 7 миллионов рублей.

412 сотрудников Муромского радиозавода не получали заработную плату с 1 февраля по 14 июня текущего года. При этом следствием установлено, что финансовая возможность у руководства для выплаты была. В отношении руководителя предприятия было возбуждено уголовное дело. 28 июня с должности генерального директора радиозавода он был уволен.

Генерального директора Муромского радиозавода уволили.

— С учетом установленных обстоятельств следователем СК России принято решение о прекращении уголовного преследования подозреваемого, — уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что сотрудники меленковского предприятия получили зарплату спустя пять лет. Сумма долга работникам составила 3 миллиона 200 тысяч рублей.

Ольга Ефремова

Фото: 53news.ru