Работника «Водоканала» насмерть завалило грунтом

В Муроме во время раскопок траншеи погиб сотрудник «Водоканала». Трагедия произошла накануне. По предварительным данным, бригада выполняла работы по реконструкции канализационного коллектора на улице Механизаторов. В обеденное время двое работников бригады остались на объекте. И, как предполагает следствие, мужчины приступили к земляным работам по разрытию траншеи для подключения коммуникаций к жилым домам.

55-летний работник спустился в траншею на глубину около 2 метров.

В это время произошло обрушение грунта, уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области. Спасти мужчину не удалось. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. В ходе доследственной проверки следствие даст оценку действиям (бездействию) руководства предприятия по организации работы и контролю за их исполнением.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Юрьев-Польском районе погиб рабочий животноводческой фермы. Находясь на смене, 58-летний мужчина самостоятельно открыл кожухи навозоуборочного транспортера и попал в транспортировочную ленту.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»