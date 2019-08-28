Пьющая внучка забила бабушку до смерти

Жительницу Владимира подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Трагедия произошла 25 августа. 33-летняя женщина избила собственную бабушку. Соседи, услышав крики пенсионерки, вызвали полицию. Бабушка, защищая внучку, объяснила им, что произошла семейная ссора. Правоохранители уехали.

Вечером пожилая женщина плохо себя почувствовала. Соседи помогли вызвать «скорую помощь». На следующий день 82-летняя бабушка скончалась в реанимации от полученных телесных повреждений, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

На допросе внучка обвинила бабушку в неудачах в личной жизни.

Внучку задержали. В отношении 33-летней женщины заведено уголовное дело. На первом допросе она рассказала, что считала бабушку виноватой в неудачах в личной жизни. Следователь СК России ходатайствует об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что подозреваемая проживала с бабушкой. Она не работала и жила на деньги пенсионерки. При этом внучка злоупотребляла спиртным.

Ранее «Призыв» сообщал, что сотрудники уголовного розыска предотвратили заказное убийство во Владимирской области. Москвичка, проживающая в загородном доме в Гусь-Хрустальном районе, намеревалась лишить жизни новую избранницу своего возлюбленного.

Елена Пляскина

Фото: legalexaminer.com