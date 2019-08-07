«Пятерочку» оштрафовали за просрочку

Жителям Петушинского района в местных «Пятерочках» продавали просроченные продукты. Нарушения зафиксировала внеплановая проверка сотрудников управления Роспотребнадзора по Владимирской области. В магазине торговой сети, расположенном на улице Советской в поселке Городищи, помимо продуктов с истекшим сроком годности ревизоры обнаружили отсутствие маркировки на овощах.

Внеплановые проверки прошли в Петушинском районе.

Просрочку нашли и в «Пятерочке» на улице Вокзальной в Петушках. Еще одно грубое нарушение — температура в морозильной установке в складском помещении составляла… 28 градусов. Сложно представить, как при таких температурах можно вообще хранить какие-либо продукты.

А вот в «Пятерочке» на улице Кольцевой в Покрове перемороживали рыбу. Согласно протоколам лабораторных исследований, массовая доля глазури не соответствует маркировке, указанной на упаковке.

Больше всего нареканий вызвали сроки и условия хранения продуктов.

По фактам выявленных нарушений компанию «Агроторг», которой принадлежит торговая сеть, оштрафовали на 100 тысяч рублей. Представители компании попытались оспорить это решение в Арбитражном суде, но суд остался на стороне регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее «Призыв» сообщал, что ревизоры нагрянули к уличным продавцам в нескольких точках Владимира. Владельцев фруктово-овощных базаров и ларьков проверили на наличие всех документов и выполнение СанПиНов. Все придорожные бизнесмены работали, нарушая закон.

Ольга Ефремова

Фото: gubdaily.ru