Пьяные каскадеры на «десятке» повисли на заборе

Вазовская «десятка» на приличной скорости снесла два припаркованных у частного дома автомобиля и залетела на металлический забор. Водитель протаранил сначала внедорожник «Toyota Highlander», а потом легковушку «Audi». «Десятка» буквально повисла на ограждении. Это случилось в субботу вечером в деревне Аксенцево Камешковского района.

28-летний парень сел за руль «ВАЗа» в нетрезвом состоянии.

В результате ДТП пострадал только пассажир легковушки. Хорошо, что не задели ни одного пешехода. И оба молодых человека, находившихся в салоне «десятки», предусмотрительно пристегнулись ремнями безопасности.

Как ранее сообщал «Призыв», курьезное ДТП случилось во Владимире. Девушка на «Subaru» протаранила пешеходное ограждение на улице Гагарина и врезалась в стену театра кукол.

Анна Тумановская

Заглавное фото группы «Подслушано во Владимире» в «ВКонтакте»