Психотерапевты готовы помочь онкобольным

Пациенты, узнав о диагнозе онкология, часто долгое время пребывают в шоковом состоянии. В такие моменты многие опускают руки, не хотят признать диагноз и начать борьбу за свою жизнь. Человек не верит врачам, не слушает родственников, он просто засыпает и просыпается с одной мыслью, что жизнь кончена. Таким людям просто необходима помощь специалиста.

За рубежом, к примеру, повсеместно действуют специальные организации поддержки, где онкобольные могут регулярно общаться друг с другом и получать квалифицированную помощь специалиста. Во Владимирской области, к сожалению, существуют лишь единичные группы, созданные по инициативе самих онкобольных. Например, в клубе «Преображение» с людьми общаются психологи и священнослужители.

Тем не менее профессиональную поддержку людям с этим недугом, пусть и в недостаточном количестве, во владимирских медицинских учреждениях всё-таки оказывают. Как можно облегчить душевные страдания онкобольного, в интервью «Призыву» рассказала психотерапевт Ольга Лагерь. Она принимает больных в поликлинике городской больницы № 5 и областном онкодиспансере.

— Ольга Владимировна, большинство пациентов диагноз рак воспринимают как приговор. Почему?

— Медицина, пусть и небольшими шагами, идёт вперёд. Соответственно, многие заболевания, в том числе и онкологические, лечатся. И помощь, особенно на ранних этапах, эффективна. Однако мышление людей в этом плане не продвинулось. Как были «заезженные пластинки», что онкология – это конец, так у многих людей это представление и остаётся. Именно поэтому раньше медики даже старались скрыть от пациента диагноз, не сообщали ему об этом сразу, открыто. Сейчас по-другому. Врачи говорят на эту тему, объясняют, что при должном лечении прогноз может быть благоприятным. И после искреннего общения у многих пациентов меняется отношение к болезни. Шок проходит, идёт стадия адаптации, принятия, и люди начинаются бороться за свою жизнь. Точно не стоит сидеть дома и ждать прихода смерти. Нужно ЖИТЬ в полном смысле этого слова. Путешествовать, знакомиться с людьми, читать книги, смотреть хорошие фильмы. Я могу привести кучу примеров, где люди, пережившие оперативные вмешательства по ходу онкозаболевания, прожили много лет и чувствуют себя абсолютно нормально.

— Чего больше всего боятся больные?

— Они боятся не только смерти, но и сильной боли, потому что знают, что во время этой болезни такое случается. В нашей поликлинике есть и паллиативная помощь. Лечащий врач выписывает препараты, помогающие преодолевать болевой порог.

— А люди верующие легче переносят эту болезнь?

— Есть пациенты, которые ходят в храмы, причащаются, но тем не менее им тяжело нести свою болезнь. Тут всё от человека зависит. Есть беспрекословно верующие, они спокойно всё понимают и принимают, что им предстоит пережить.

— Какую роль играет психологический настрой на победу над болезнью?

— Победить страшный диагноз хорошим настроением возможно. По крайней мере, нужно к этому стремиться. Депрессия, уныние только усугубляют симптомы. Очень важно заниматься внутренним самонастроем. Негатив, словно цепляясь, в сознании остаётся, а всё хорошее просеивается. Одна из моих пациенток взяла за правило записывать все счастливые моменты жизни в свою тетрадь, фиксировать. Даже если это было обычное любование восходом солнца в окно. Потом, прочитывая и вновь переживая эти ощущения, женщина отодвинула свою болезнь на второй план, понимая, сколько всего в жизни есть радостного и прекрасного.

— При диагностике рака груди женщинам нередко назначают мастэктомию. Как принять такую операцию?

— Из тех женщин, которые сейчас не имеют одну или две молочные железы, далеко не все сильно переживают по этому поводу. Для них главное, что они живут, они могут ещё что-то дать своим детям, внукам. Они работают, занимаются своими увлечениями. Они больше боялись злокачественной опухоли, а не потери груди.

— Как нужно правильно вести себя родственникам больного?

— Причитать и плакать «Ой, бедный, несчастный», разумеется, не стоит. Надо искать пути возможного выхода из этой ситуации. Быть рядом, говорить с ним на эту тему. Если у человека тяжёлая, последняя стадия и шансов на выздоровление нет, тогда надо искать для него всевозможные пути спокойно, без страданий прийти к завершающему этапу – уходу из жизни. Других вариантов быть не может. Иногда нужно поплакать, иногда вместе улыбнуться. Главное, чтобы больной помнил что-то хорошее. Родственникам необходимо с ним разговаривать, вспоминать счастливые моменты из прошлого. Подчеркивать его значимость, нужность, хорошие дела, которые он сделал, чтобы человек, понимал, что он не просто так прожил эту жизнь. И чтобы на душе от этого у него стало хоть чуточку светлее.

Получить помощь врача-психотерапевта можно в трёх медицинских учреждениях Владимира:

Городская поликлиника № 1 г. Владимира: Ново-Ямской переулок, 4, телефон 8 (4922) 54-19-62;

Городская больница № 2 г. Владимира: ул. Токарева, 3, телефон 8 (4922) 53–57–64;

Городская клиническая больница № 5 г. Владимира: ул. Добросельская, 38а, телефон 8 (4922) 21-45-20.

Чтобы записаться на бесплатный приём, необходимо получить направление от своего участкового терапевта к данному специалисту. Можно записаться самостоятельно через портал госуслуг, но только при условии, что вы прикреплены к той больнице, где принимает психотерапевт. Из документов потребуется только страховой полис. Те, кто не хочет идти в бюджетное учреждение, могут обратиться за помощью в частную клинику. Здесь услуга психотерапевта обойдётся пациенту в среднем в 1,5 тысяч рублей за приём.

Ранее «Призыв» рассказывал, как попасть на приём онколога и какие документы для этого потребуются.

В продолжении этой темы к выходу готовится материал о личном опыте борьбы с онкологией одного из жителей города Владимира.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Заглавное фото: catholicsingles.com