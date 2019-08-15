Пропавшую женщину ищут пятые сутки

Во Владимирской области ведутся поиски 42-летней Светланы Реховой. Жительница Владимира пропала без вести 11 августа. С этого дня о ней никакой информации. К поискам подключились волонтеры «Лиза Алерт». Приметы пропавшей женщины: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза светлые. Была одета в тёмную куртку, чёрные джинсы, чёрную футболку и чёрные кроссовки.

Особые приметы пропавшей — татуировки.

Куда могла направиться пропавшая — неизвестно, поэтому очень важна любая информация. Волонтёры регионального отряда «Лиза Алерт» отмечают, что женщина может находиться в любом месте Владимирской области.

Если вы что-то знаете о ее местонахождении, позвоните инфоргу поиска по телефону 8-920-939-22-41. Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.

Между тем по-прежнему немало людей пропадают в лесу. Ранее «Призыв» рассказывал, что нужно делать, чтобы не довести поход за грибами до трагической развязки.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»