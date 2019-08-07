Промышленника Способина вернут в Красную Горбатку

Памятник промышленнику и основателю поселка Григорию Способину хотят установить в Красной Горбатке. Место для него уже определено – это сквер его имени, который был открыт летом прошлого года в честь 145-летия со дня основания поселка. Сейчас на месте будущего памятника установлен закладной камень. Когда Красную Горбатку украсит скульптура, пока неизвестно. Дело в том, что нет сохранившихся фотографий Способина. Информация о том, как выглядел промышленник, также отсутствует.

— На осень запланированы работы по воссозданию образа Григория Ивановича Способина. Этим займутся сотрудники нашего музея. В частности, намечен выезд директора музея в Санкт-Петербург, будем искать информацию в архивах, — рассказал «Призыву» глава поселка Красная Горбатка Сергей Кораблев.

Известный владимирский скульптор Илья Шанин уже создал свой вариант монумента.

Как пишет портал «Горбатка.ру», искусствоведы, успевшие оценить эскиз памятника Григорию Способину в мягком материале, отметили четкое попадание в эпоху. Работа над скульптурой заняла у Ильи Шанина 10 дней. Предполагается, что она будет установлена на гранитном постаменте. Вполне возможно, что в сквере имени Способина установят именно скульптуру Шанина. Последнее слово останется за жителями поселка.

— Переговоров с Ильей Шаниным у нас пока не было. Сначала мы хотим воссоздать образ Способина, чтобы скульптура была максимально точной. А то может получиться, что мы установим памятник, потом окажется, что с образом промахнулись и скульптуру придется менять. В любом случае, последнее слово останется за нашими жителями. Проект памятника обязательно вынесем на общественное обсуждение, — уточнил Сергей Кораблев.

Илья Шанин известен не только благодаря своим бронзовым скульптурам, увидеть которые можно и на улицах Владимира. Мировую славу мастер получил благодаря песчаным и ледяным фигурам. Его работы с завидной регулярностью демонстрируются на самых престижных конкурсах и фестивалях в Бельгии, Нидерландах, Франции и других странах. Об одном из них «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: gorbatka.ru