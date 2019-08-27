Прокуратура обязала ВлГУ сделать доступ на спортплощадку бесплатным

Вход на спортплощадку у Соловьиного пруда стал бесплатным для всех. Прокуратура города Владимира обязала ВлГУ открыть объект для всех желающих. Спортплощадку построили по программе «Формирование комфортной современной городской среды» на бюджетные средства. Затем город передал ее опорному вузу Владимирской области в безвозмездное пользование с формулировкой «для осуществления образовательной деятельности». По этому договору, сообщили «Призыву» в пресс-службе ВлГУ, университет должен полностью содержать площадку, своевременно проводить уборку и ремонт.

Чтобы покрыть расходы, администрация вуза решила воспользоваться своим правом на оказание платных образовательных услуг. Час занятий для групп оценили в 700 рублей. При этом, подчеркнули в ВлГУ, доступ для остальных был бесплатным. Правда, чтобы попасть на спортплощадку, нужно было взять ключ от входа на вахте в корпусе университета.

Вход на спортплощадку у Соловьиного пруда открыт для всех.

Прокуратура посчитала, что права граждан на бесплатные занятия спортом были ущемлены. Прейскурант вуз отменил с 1 июня. Теперь расходы на ремонт и уборку спортплощадки придется покрывать из собственных средств.

Любопытно, что в мае мэрия решила сдавать в аренду еще один объект, благоустроенный по программе «Формирование комфортной городской среды». Группам предложили платить за занятия в Спортивном сквере с 16.00 до 22.00.

Ранее «Призыв» сообщал, что заканчивается благоустройство сквера на улице Чайковского во Владимире. Его планируют открыть ко Дню города.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»