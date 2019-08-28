Прокуратура начала проверку по факту обрушения потолка в школе

Прокуратура начала проверку после сообщения об обрушении потолочной обрешетки в школе № 13 Гусь-Хрустального, сообщили «Призыву» в пресс-службе ведомства. ЧП произошло еще 18 августа, но известно о нем стало только сейчас. При этом учебное заведение проверили перед началом нового учебного года еще 31 июля. Акт о приёмке подписали представители администрации города, профсоюзной организации, МЧС, правоохранительных и федеральных надзорных органов, специалисты по охране труда.

Прокуратура уже указывала администрации на проблемы с кровлей здания.

Как сообщил ТАСС прокурор Степан Володин, ранее его ведомство уже проводило проверку в этой школе. В начале этого года вносилось представление в связи с неудовлетворительным состоянием крыши. Как поясняют местные власти, ремонтировать здание им мешает особый статус здания — школа является объектом культурного наследия XIX века. Как ранее писал «Призыв», администрация Гусь-Хрустального винит в ситуации Госинспекцию по охране памятников Владимирской области, а те утверждают, что власти сами затянули с решением проблемы.

Потолочная обрешетка обвалилась в актовом зале на третьем этаже здания 1938 года постройки. В результате происшествия никто не пострадал. Всех 250 учеников временно переведут в школу № 16.

Елена Пляскина

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