Пройдите ленинским путем, товарищи!

23 августа 1893 года по пути из Нижнего Новгорода в Петербург наш город единственный раз в жизни посетил Владимир Ленин. Он собирался здесь встретиться с организатором первых марксистских кружков в России Николаем Федосеевым. В советское время ленинский путь от вокзала до конспиративной квартиры, где должна была состояться встреча двух молодых революционеров, был востребованным экскурсионным маршрутом у владимирцев и гостей нашего города. В нынешнее время эта прогулка покажется довольно экстравагантной, поскольку, во-первых, времена культа личности Ленина давно канули в Лету, а, во-вторых, хоть весь путь и будет пролегать по старинной части города, мы не встретим на нем типовых достопримечательностей. Однако, повторив этот маршрут, вы сможете увидеть Владимир почти таким же, каким он был в конце XIX века, и вспомнить жизнь людей, которые в начале прошлого столетия перевернули весь мир.

Цель приезда

Николай Евграфович Федосеев (1871- 1898) — профессиональный революционер, один из первых пропагандистов марксизма в России. В 1887 году он стал руководителем казанских революционных кружков. Членом одного из них с осени 1888-го по май 1889 года состоял В.И. Ленин. Именно Федосеев во многом сформировал взгляды Ильича и обучил его научному подходу к изучению марксизма. И это при том, что сам был на год младше Ленина.

За участие в революционном движении и организацию нелегальной типографии Федосеев был приговорен к 1 году и 3 месяцам одиночного заключения в петербургской каторжной тюрьме «Кресты». После освобождения в январе 1892 года Федосеев и его единомышленник по казанским революционным кружкам Константин Ягодкин поселились во Владимире на Большой Ильинской улице в доме Лятендорф. С первого же дня за ними был установлен строгий контроль. Несмотря на это, за короткое время они смогли перезнакомиться с лицами, состоявшими в тайном революционном кружке, и продолжили заниматься пропагандой марксизма.

В сентябре 1892 г. во время стачки на фабрике Морозова в с. Никольское Федосеев выступил в качестве организатора рабочей массы, открыто изложил разработанную им программу пролетарской борьбы и вновь был арестован. Находясь во владимирской тюрьме, установил с В.И. Лениным, проживавшим в Самаре, переписку по вопросам марксистского мировоззрения и продолжил работу над своей книгой о причинах падения крепостного права.

В августе 1893 года невеста Федосеева Мария Гопфенгауз сообщает в Самару о том, что Николай Евграфович из-за болезни вот-вот будет выпущен из тюрьмы. Как раз в это время Владимир Ильич едет из Самары в Петербург. Получив письмо, 23-летний революционер решил заехать во Владимир для встречи со своим учителем и соратником.

Начало ленинского маршрута

На владимирском вокзале Владимира Ильича встретил член федосеевского кружка Николай Львович Сергиевский. Он был одним из трёх братьев, занимавшихся революционной деятельностью. Когда у Сергиевских умер отец, младшему брату Михаилу было полгода, Николаю два, а Евгению — восемнадцать лет. Он был старшим в семье, и на его плечи легли все заботы о младших братьях и сестрах. Чтобы вырастить их, он остался холостяком и, пока Николай с Михаилом учились, оставался кормильцем семьи.

Однажды у Н.Л. Сергиевского был произведён обыск, и в руки жандармов попали письма Федосеева, принадлежавшие Евгению. Николай признал себя причастным к недозволенной переписке, так как не мог поставить под удар старшего брата и оставить без средств к существованию мать и сестёр. Позднее именно он подробно описал детали посещения Ленином нашего города.

Они обменялись паролями, быстро покинули вокзал и направились на конспиративную квартиру, которую сняла для их встречи с Федосеевым Мария Гопфенгауз. Ленин с Сергиевским пересекли вокзальную площадь и пешком направились в тихую часть города к Ново-Конной площади, где сейчас располагается Центральный рынок. Поднявшись до половины крутого вокзального спуска, соратники свернули на Мироносицкую улицу (ныне ул. Карла Маркса). Сейчас на этом повороте стоит жилой двухэтажный дом, а тогда здесь стояла церковь Святых Жен-Мироносиц, снесенная в 1929 году. Застройка этой улицы частично сохранилась с того времени.

Тихими улицами к цели

Ленин с Сергиевским поднялись по Лукьяновскому (ныне Коммунальному) спуску до пересечения с улицей Большой, которая сейчас поделена на Большую Московскую и Большую Нижегородскую. Это центральная улица города, и революционеры, избегавшие внимания, не замедлили пересечь ее и углубиться по улице Ивановской (ныне ул. Осьмова) в тихий частный сектор.

Извилистая Ивановская-Подгорная улица вывела их к мосту через речку Лыбедь. Выйдя на Воскресенский переулок, носящий название здешней церкви (ныне улица Батурина), они проследовали по нему до Ново-Конной площади. Рядом с ней, в тихом и нелюдном месте на нынешней ул. 10-го Октября, был снят мезонин в одном из деревянных домов. Там революционеры около пяти часов прождали Федосеева, пока вернувшаяся Мария Гопфенгауз, безуспешно хлопотавшая о выходе из тюрьмы Николая Евграфовича хотя бы на несколько часов, не сообщила, что жандармы освобождения ему не дали. Откладывать отъезд до следующего дня Ленину было нельзя и, прекрасно запомнив дорогу, Владимир Ильич один ушёл на вокзал и уехал в Москву.

Революционный роман во Владимире

Во время отсидки в «Крестах» Федосеева поддерживало питерское отделение нелегальной политической организации «Красный Крест» в лице Марии Германовны Гопфенгауз. Она посещала узника под видом его кузины. Передавала мелкие разрешенные посылки, а уносила его мысли, планы статей и письма к товарищам, которые запоминала наизусть. Заодно закатывала скандалы тюремному начальству. Делала это с такой страстностью и частотой, что Федосеева перестали сажать в карцер — ну его!

После освобождения Федосеев уже не мог обходиться без Марии Германовны. Она поехала за ним во Владимир. Как друг и соратник. Ибо межу ними лежала огромная для тех лет пропасть в возрасте — Мария была старше Николая на 13 лет. Она взяла на себя всю конспиративную переписку. Мария Германовна не допустила ни одного прокола, но на свободе Николай Федосеев пробыл всего несколько месяцев. За недоказанностью улик следствие длилось больше года. Мария Германовна добилась-таки выпуска Федосеева под залог. Всего полтора месяца пробыл он за стенами тюрьмы. И в эти несколько недель они, наконец, наплевали на предрассудки и объявили себя женихом и невестой.

По приговору суда Николая Федосеева выслали в Восточную Сибирь в г. Верхоленск. Марию Гопфенгауз — на жительство в Архангельскую губернию в город Шенкурск. Обвенчаться в тюремной церкви им отказали «в виду разницы в летах».

По пути в ссылку, перед Красноярском, Федосеева присоединили к другим политическим — одесским марксистам во главе с Юхоцким. Себя одесситы считали авторитетами, а задохлика Федосеева в грош не ставили. На перегоне вызвали его на спор по «Капиталу». Федосеев, обрадовавшись случаю, их размазал. Юхоцкий не простил. Кроме того, в Красноярске на перрон прибежал Ленин, чтоб хоть глазком взглянуть на своего учителя. Ильича одесситы знали, и им очень не понравилось, что на них он внимания вообще не обратил.

В Верхоленске Федосеева поселили вместе с одесситами. Те стали его травить, утверждать, что он присвоил партийные деньги. Отказались с ним жить в одной избе и рвали его письма. Николай Федосеев издергался, стал голодать. Посылки до него не доходили, и он сильно износился. Травля продолжалась целый год. 21 июня 1898 года Николай Федосеев ушел в тайгу и застрелился.

А всего за месяц до этого Мария Германовна добилась, наконец, разрешения ехать в Верхоленск. А 18 июля жандармский чиновник сообщил ей, что «ссыльный Федосеев покончил с собой». В тот же вечер и она пустила себе пулю в лоб.

Чтобы помнили

Дом с мезонином, в котором так и не состоялась встреча двух великих революционеров, из-за ветхости был снесён в 1925 году, а на его месте 22 апреля 1970 года была установлена стела к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Памятник создан по проекту владимирского архитектора О.Г. Гусевой. В верхнем левом углу каменной стены записан год приезда В.И. Ленина во Владимир – 1893 г., внизу — фрагмент сруба, напоминающий, что дом был деревянный, и слова: «Здесь был В.И. Ленин, приезжавший для встречи с Н.Е. Федосеевым».

В постсоветское время стела, установленная на месте дома, где побывал Ленин, пришла в запущенное и захламленное состояние.

Кроме того, о событиях того времени еще напоминают мемориальные доски на стенах владимирского вокзала и дома, где жил Николай Федосеев. На Вокзальной площади также установлен стенд со схемой маршрута, по которому проходил Ленин во время приезда во Владимир.

Татьяна Лысова

Заглавное фото: vladimir-news.net