Проекты новой пешеходной зоны во Владимире ждут одобрения федералов

Мэрия Владимира обсуждает два варианта строительства пешеходных улиц в историческом центре города. Проекты обновления Девической, Никольских и Большой Московской уже имеются. Отличительной особенностью пешеходной зоны на Девической и Никольских станут палисадники с цветами и травами, а на Большой Московской – белокаменная фотозона перед Золотыми воротами. Первую территорию уже хотели делать в этом году. По предварительным подсчетам требовалось 50 миллионов рублей. И этих денег ждали из региональной казны. Сумма пришла, но ее разрешили потратить только на ремонт окон и крыш в детсадах. В итоге объект перекинули на следующий год. Сейчас проект «пешеходки» направили на согласование в госцентр по охране памятников. В Минстрое его уже одобрили.

Андрей Шохин, глава администрации Владимира

Всех, наверное, волнует больше улица Московская. Вот эти 500 метров. По рекомендации сделано ограничение в две полосы вместо четырех.

Меня убедили, что закрывать полностью не надо. Никто не готов к такому перекрытию.

Это можно сделать, когда мы выполним объезд Золотых ворот. Мы ведем с Минкультом переговоры.

Проект «пешеходки» направили на согласование в госцентр по охране памятников.

Проект строительства участка дороги, которая соединит Дворянскую и Октябрьский проспект разработан в прошлом году. Но в его пределах оказался кусок земли с ограничениями на любые ремонтные работы. Возможности исторической зоны и обсуждают в Минкульте.

По мнению сити-менеджера, в центре стоит оставить движение для общественного и служебного транспорта, остальных пустить по Лыбедской магистрали.

Как «Призыв» писал ранее, идеи новых центральных улиц озвучили столичные проектировщики. Они придумали неординарное решение для привлечения туристов и сохранения привычной жизни владимирцев.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»