Продукты с душком втюхивали селянам 

Прокуратура нагрянула с проверкой в сельские магазины Юрьев-Польского района. К ревизии торговые точки, расположенные в населенных пунктах Чеково, Небылое, Шихобалово и Федоровское, были явно не готовы.

Среди грубых нарушений: реализация продуктов с истекшими сроками годности, а также без документов. Имели место факты несоблюдения правил товарного соседства продуктов. Мясо и рыба хранились вместе с замороженными блинчиками, а крупы стояли рядом со стиральными порошками и чистящими средствами. Товар, отпускавшийся селянам, хранился на полу. Овощи и фрукты продавались испорченными или с поврежденной кожурой. Также зафиксированы нарушения требований закона при реализации табачных изделий.

Сельские магазины проверила прокуратура

Так как все торговые точки принадлежат ООО «Квант», генеральному директору общества было внесено представление. За реализацию табачной продукции без акцизных марок и сведений о максимальной розничной цене руководитель также оштрафована на 5 тысяч рублей с конфискацией изъятых в ходе проверки табачных изделий. 10 работников магазинов привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее «Призыв» сообщал о прокурорских проверках, проведенных в квест-комнатах Владимира. Они работали, нарушая законодательство о защите прав детей.

Ольга Ефремова

Фото: golk.by