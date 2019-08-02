Продавец мебели обманул клиентов почти на 3 миллиона рублей

28 владимирцев, заказавших мягкую мебель, остались без покупки и денег. Общая сумма ущерба превысила 2,8 миллиона рублей. Все они стали жертвами одного продавца, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Правоохранители выяснили, что за преступной схемой стоял 46-летний житель областного центра. На территории города он организовал сеть фирм по изготовлению и продаже мягкой мебели, а также по реализации мебели от других производителей.

По договорам купли-продажи клиенты должны были вносить предоплату в сумме не ниже 70% от общей стоимости заказа. После поступления денег в кассу делец присваивал их себе. Мебель заказчикам не доставлялась.

Доказана его причастность к 28 эпизодам преступной деятельности.

В отношении продавца было возбуждено уголовное дело. В настоящее время его расследование завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее «Призыв» писал, что аферисты обманули 21 владимирского пенсионера. Стоимость причинённого ущерба составила около 1,5 миллиона рублей.

Ольга Ефремова

Фото: thesun.co.uk