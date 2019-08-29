Пришли налоговые квитанции. Что с ними делать?

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Прилетели «письма счастья»
Жители области начали получать налоговые квитанции. Выставлены платежи за 2018 год по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество. Тем, у кого подключен «Личный кабинет налогоплательщика», получат информацию о счетах на сайте. Многие уже распечатали и оплатили квитанции.
Светлана Шикова, начальник отдела налогооблажения УФНС по Владимирской области:
- Рассылка идет через почтовые отделения связи, а также личный кабинет налогоплательщика.
- Значительная часть жителей Владимирской области подключена к личному кабинету.
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Оплата по штрихкоду и QR-коду
Нынешние квитанции отличаются от прошлогодних. И внешне, и по содержанию.
Светлана Шикова, начальник отдела налогооблажения УФНС по Владимирской области:
- Во-первых, в рассылке не будет платежных документов. Но в уведомлении предусмотрены штрихкоды. Можно оплатить через терминалы самообслуживания. Это самый удобный и доступный способ оплаты.
- Во-вторых, в налоговых уведомлениях будет содержаться та информация об объектах, по которым нужно уплачивать налоги. Ранее налогоплательщики получали всю информацию.
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Кто не получит налоговых платежек?
Есть группа людей, освобождённых от уплаты налогов. Это, в первую очередь, льготники. В этом году к их списку добавились многодетные семьи. Им дается льгота на земельный налог и на налог на имущество.
Светлана Шикова, начальник отдела налогооблажения УФНС по Владимирской области:
- Это те граждане, у кого сумма налога составляет менее 100 рублей. Также те граждане, у которых есть определенные льготы и налоговые вычеты. Если у собственника есть одна-единственная квартира и он, например, пенсионер, то он освобождается от уплаты налога.
- У собственника есть жилой дом, а на него предоставляется налоговый вычет в размере 50 квадратных метров. Если это единственный объект собственности, то он тоже освобождается от налога.
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Если при начислении налога не учли льготы
Данные о статусе собственников домов, квартир, земель и машин налоговая инспекция получает от департамента социальной защиты населения администрации области. Если вас неправильно «посчитали», есть несколько способов сообщить об этом налоговой.
Светлана Шикова, начальник отдела налогооблажения УФНС по Владимирской области:
- Первый способ — самый простой. Это позвонить по телефону «горячей линии» 8-800-222-22-22. Ответит оператор, свяжет с территориальным налоговым органом.
- Второй способ — лично обратиться в налоговый орган и задать соответствующие вопросы.
- Третий способ — воспользоваться личным кабинетом. Направить информационное сообщение и через определенное время получить ответ.
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Сроки оплаты
Налоги нужно заплатить до 2 декабря. После этого срока неплательщикам пойдёт начисление пени. Чтобы получать оперативную информацию о долгах и текущих платежах, проще всего подключить «Личный кабинет налогоплательщика». Это можно сделать в любой инспекции.
Анна Тумановская
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