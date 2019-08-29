Пришли налоговые квитанции. Что с ними делать?

Есть группа людей, освобождённых от уплаты налогов. Это, в первую очередь, льготники. В этом году к их списку добавились многодетные семьи. Им дается льгота на земельный налог и на налог на имущество.

Светлана Шикова, начальник отдела налогооблажения УФНС по Владимирской области: