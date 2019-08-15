Приговор экс-директору «Тепличного» оставили без изменений

Приговор бывшему руководителю комбината «Тепличный» Виктору Шляхову оставлен без изменений и в ступил в законную силу. Апелляционная жалоба осужденного и его защитника оставлена без удовлетворения. Шляхов и его адвокат были не согласны с обвинением по ряду статей Уголовного кодекса РФ и чрезмерно суровым наказанием, уточняет пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Бывший руководитель комбината «Тепличный» отправится в колонию строгого режима на восемь лет.

Такое решение принял Ленинский районный суд Владимира. Кроме того, Виктора Шляхова обяжут выплатить штраф — 20 миллионов рублей. Также он лишен права занимать должности руководителя государственного унитарного предприятия на 6 лет. В доход комбината «Тепличный» взыскано 390 тысяч рублей, в доход государства — вся сумма взяток и коммерческого подкупа в размере более 4,4 млн рублей.

Виктор Шляхов признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размере, присвоении вверенного имущества в крупном размере, коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее «Призыв» писал, что обвинение просило для бывшего руководителя комбината «Тепличный» куда более сурового наказания: 14 лет колонии со штрафом в 30 миллионов рублей.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»