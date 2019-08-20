Президент подписал закон о повышении детских пособий. Как оформить?

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Разъясняют специалисты
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении повышенных ежемесячных выплат семьям с детьми до 3 лет. Согласно этому документу с 1 января 2020 года семьи с первым или вторым ребенком смогут получать адресные ежемесячные пособия в размере установленного в регионе прожитого минимума на ребенка до достижения им 3 лет. До этого такая поддержка предоставлялась только родителям детей до 1,5 лет. В то время как с полутора до трех можно было получить пособие в размере 50 руб. И то при условии, что родитель, находящийся в отпуске по уходу, официально трудоустроен. Об условиях получения нового пособия по уходу за ребенком и его размере нам рассказали сотрудники Управления социальной защиты по Владимирской области.
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Кому положены новые выплаты?
Чтобы получить новое пособие до 3 лет, должны выполняться следующие требования:
- Ребенок должен быть рожден либо усыновлен с 1 января 2018 г. При этом он должен быть первым или вторым в семье. На третьего, четвертого и последующего ребенка такая поддержка не распространяется. Не получат ее и дети, рожденные в 2017, 2016, 2015 и т.д. годах.
- Получить выплату могут только граждане РФ, причем постоянно проживающие на территории страны. Это может быть мать, отец, опекун.
- Семья должна быть малообеспеченной и подходить под установленный критерий нуждаемости. Если сложить все доходы семьи за последние 12 месяцев и разделить их на количество членов этой семьи (родителей либо опекунов и несовершеннолетних детей), на одного человека должно получаться меньше 2 прожиточных минимумов за 2-й квартал предыдущего года, установленных в субъекте РФ для трудоспособного населения. При этом доходы, учитываемые при расчете, засчитываются до вычета налогов.
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Каков размер детского пособия?
Если все вышеперечисленные условия выполняются, семья получит право на пособие на ребенка до 3 лет. Размер выплаты будет определяться как величина детского прожиточного минимума в конкретном регионе РФ, установленная за 2-й квартал предыдущего года.
Величина прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года, установленная постановлением администрации Владимирской области № 533 от 24 июля 2019 года, составляет для детей 10780 рублей в месяц.
Обратите внимание, что получить выплаты могут как неработающие, так и работающие граждане. Основным условием является среднедушевой доход в семье меньше 2 прожиточных минимумов. Если родители работают, но условие по среднедушевому доходу выполняется, получать пособие тоже можно.
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Как оформить пособие?
Чтобы получить пособие на первого ребенка, необходимо подать заявление о его назначении в соцзащиту населения по месту жительства или фактического проживания либо в МФЦ. При этом помощь будет оказываться за счет средств федерального бюджета.
Для назначения выплат на второго ребенка обращаться следует в Пенсионный фонд РФ или МФЦ. Причем выплаченные суммы будут высчитываться из средств маткапитала (ч. 11 ст. 3 закона № 418-ФЗ от 28.12.2017 г.). Соответственно, чтобы получить государственную поддержку на второго малыша, необходимо оформить материнский (семейный) капитал. Заявление о выдаче сертификата на маткапитал можно подать одновременно с заявлением о назначении ежемесячных выплат.
Если семья уже распорядилась средствами материнского (семейного) капитала, получить выплаты на второго ребенка уже нельзя.
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Какие нужны документы?
При подаче заявления при себе необходимо иметь следующие документы:
- Свидетельство о рождении ребенка.
- Документы, подтверждающие российское гражданство и факт проживания на территории РФ.
- Справка о составе семьи.
- Декларация или справка о доходах за последние 12 календарных месяцев для каждого члена семьи.
- Банковские реквизиты для перевода средств.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: ptoday.ru
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