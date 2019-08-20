Президент подписал закон о повышении детских пособий. Как оформить?

Если все вышеперечисленные условия выполняются, семья получит право на пособие на ребенка до 3 лет. Размер выплаты будет определяться как величина детского прожиточного минимума в конкретном регионе РФ, установленная за 2-й квартал предыдущего года.

Величина прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года, установленная постановлением администрации Владимирской области № 533 от 24 июля 2019 года, составляет для детей 10780 рублей в месяц.

Обратите внимание, что получить выплаты могут как неработающие, так и работающие граждане. Основным условием является среднедушевой доход в семье меньше 2 прожиточных минимумов. Если родители работают, но условие по среднедушевому доходу выполняется, получать пособие тоже можно.