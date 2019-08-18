Преображение Господне ждет нас в Яблочный Спас

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Великий праздник
Ежегодно 19 августа православные верующие отмечают Преображение Господне — один из двенадцати самых больших праздников православного календаря. В этот день церковь торжественно прославляет соединение Бога и человечества в лице Иисуса Христа. Праздник этот также напоминает людям о необходимости духовного изменения. Согласно учению церкви Спаситель своим Преображением позволил людям воочию лицезреть перерождение, которое ожидает человека в Царствии Божием. И тот, кто приходит к сознанию своих поступков и кается в содеянном, освобождается от душевной грязи и может принять Божественный свет. На Преображение Господне каждому следует задуматься о праведности своей жизни и постараться преобразиться к лучшему. К православному торжеству приурочен народный праздник Яблочный Спас.
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Как это было
Иисус Христос вместе со своими учениками Петром, Яковом и Иоанном взошел на гору Фавор для молитвы. Пока Господь молился, ученики заснули, а проснувшись, увидели, что Иисус преобразился: «лицо Его просияло, а одежды сделались ослепительно белыми». Рядом с Сыном Божьим они увидели ветхозаветных пророков Моисея и Илию, которые беседовали с Ним о грядущих искупительных страданиях. В этот момент беседующих осенило светлое облако, из которого раздался голос Божий: «Это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте».
Когда видение исчезло, Иисус поведал ученикам, что он призван умереть за грехи человеческие, принеся себя в жертву, но через три дня он воскреснет, а после вознесется на небо. Иисус предупредил учеников, чтобы они никому не рассказывали об увиденном до тех пор, пока он не воскреснет из мертвых.
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Православные традиции
Во всех православных храмах 19 августа проходят праздничные службы. Священнослужители в этот день облачаются в белые ризы, символизирующие вечный Божественный свет, явленный Иисусом Христом на Фаворе. После Богослужения освящаются фрукты. Обычай освящать «начатки плодов» восходит к Ветхому Завету: в Иерусалимский храм люди несли гроздья винограда и злаки для благословения и в знак благодарности Богу.
Там, где виноград не растет, его заменили на яблоки. Отсюда и народное название праздника — Яблочный Спас. В этот день православным христианам разрешается впервые вкусить плоды нового урожая, так как до праздника Преображения существует запрет на потребление плодов яблок и винограда. Считается, что в Яблочный Спас фрукты обладают чудодейственной силой.
В православном календаре праздник приходится на Успенский пост (14 —27 августа), но ради торжества Преображения Господня церковный устав ослабляет строгость поста и допускает на трапезе рыбу и немного вина. Традиционно хозяйки к празднику готовят разнообразные блюда с яблоками: сладкие каши, пирожки и пироги, блины, варенье, компот, кисель — и угощают ими родных и близких.
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Преображение на Спасском холме
19 августа – престольный праздник всех церквей Преображения Господня. Старейшая из них находится во Владимире, на Спасском холме. Именно с этого места и начался Владимир как город, именно здесь берет начало его судьба. «…На высоком краю города над Клязьмой Мономах построил первую каменную церковь Спаса. Новый город получил в честь своего основателя имя Владимир» (Воронин Н.Н. «Владимир, Боголюбово, Суздаль, Юрьев-Польской. Книга-спутник по древним городам Владимирской земли»).
В 1164 г. князь Андрей Боголюбский на Спасском холме основал свой княжеский двор и построил белокаменный храм, видимо, на месте каменной «церкви Святаго Спаса» Мономаха. По своим очертаниям белокаменная церковь Спаса напоминала всемирно известный храм Покрова-на-Нерли. Она, к сожалению, была уничтожена пожаром 1778 года. На фундаменте Спасской церкви в XVIII в. построили одноименный храм, сохранившийся до настоящего времени.
Археологические раскопки, проведенные профессором Н.Н. Ворониным, показали, что новый храм был поставлен на фундаменте старого с частичным использованием в нижних частях стен древнего белого камня. Пытаясь подражать формам древнего здания, строители повторили в огрубленном виде аркатурно-колончатый пояс, членение лопатками, перспективные порталы входов, имитировали в штукатурке «белокаменную» кладку.
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Праздник в Суздале
19 августа Владимиро-Суздальский музей-заповедник традиционно приглашает на праздник Преображения Господня в Суздале. На территории Спасо-Евфимиева монастыря в 11.00 откроется фестиваль духовной и народной музыки. Начнется он с праздничной службы и освящения августовских плодов в Спасо-Преображенском соборе. Под колокольный звон начнется крестный ход – из храма на территорию бывшего Настоятельского сада, где размещена главная площадка фестиваля со сценой и зрительскими местами.
На Яблочный Спас музей-заповедник подготовил своим гостям подарок – выступление Светланы Копыловой, московского автора-исполнителя, собирающего полные залы по всем городам России. Ее песни-притчи покоряют глубиной, духовной наполненностью, сердечностью. На празднике выступит и знаменитая московская инструментальная группа Ивана Смирнова, продолжающая дело легендарного гитариста и композитора Ивана Смирнова-старшего. Искусство коллектива, следуя академическим традициям, наполнено элементами импровизации, представляет сплетение славянского, азиатского, кельтского фольклора.
Также гостей порадуют знаменитые «Нерехтские рожечники», фольклорный ансамбль «Улица» из Москвы, мужская капелла «Благовест». На мастер-классах «Суздальская травница», «Румяное, наливное» дети и взрослые научатся изготавливать народные игрушки, расписывать посуду. На площадке «Спасский детинец» юные зрители увидят кукольные представления. На музейном празднике традиционно работает ярмарка. Здесь можно попробовать и купить ароматный суздальский мёд, плоды с местных огородов, а также рукотворные произведения из кожи, дерева, батика из разных областей России.
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Народные обычаи
Праздник первых плодов, Горохов день, Первые осенины — так еще в народе называют Яблочный Спас, отдавая дань великой силе природы и ее неоценимым дарам. На праздник запрещаются любые работы по дому, шитье, стирка и строительные работы — дозволяется только приготовление пищи и сбор урожая. Люди верили, что в этот день нельзя прогонять муху, если она садится на руку — можно спугнуть счастье, поэтому нужно было подождать, пока она сама улетит.
По старинному обычаю в этот день хозяйки совершали ритуал очищения дома. Освященное яблоко разрезали на две половинки и доставали сердцевину – в одну половинку ставили свечу и с ней обходили дом, читая молитвы и прося Господа защитить жилье от невзгод, а семье даровать мир и согласие. Затем воск со свечи перекладывали в другую половинку яблока, крепко связывали две половинки плода веревкой, уносили подальше от дома и закапывали в земле. Только завершив обряд очищения, хозяйки начинали готовить угощения.
По народному поверью, первое съеденное яблоко расскажет, чего ожидать от судьбы в ближайшем году. Если яблоко будет кислым, то впереди ждут неприятности, а вот если окажется сладким, то и жизнь будет полна радости и счастья. Кисло-сладкий плод всегда означал крепкую семью, покой и уют в доме. Девушки, съедая первое яблочко, часто обмакивали его в мед и загадывали свое самое заветное желание. В старину считали, что загаданное обязательно исполнится, если помыслы чисты и просьба идет от сердца.
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Погодные приметы
Если пчелы собираются в рой и начался мелкий дождь, скоро наступит холодная и дождливая осень.
Если листья на деревьях пожелтели на Яблочный Спас – значит, в скором времени сильно похолодает.
Если на Яблочный Спас погода стоит пасмурная, но сухая – осень такой же будет.
Дождь в этот день предсказывал мокрую осень, а ясная погода готовила людей к суровой зиме.
Дождь на Яблочный Спас сулил мокрую и холодную зиму. А вот солнце и тепло в праздник обещали снежную зиму, без сильных морозов.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: pdobro.ru
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