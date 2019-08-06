Православный судится из-за платного входа в Успенский собор

Виталий Груданов из Нижнего Новгорода подал в суд на Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Православный безуспешно пытался бесплатно зайти в Успенский собор, помолиться в «музейное время». Напомним, что по установленному прейскуранту ВСМЗ вход на территорию архитектурных памятников — только за деньги. Например, чтобы посетить Успенский собор с 13.00 до с 16.45 придётся отдать 150 рублей. И билет здесь просят и с иностранных туристов, и с местных жителей, зашедших просто поставить свечку.

Ситуация возмутила Виталия Груданова, и он отправился с жалобой в Октябрьский суд Владимира. Мужчина надеется через Фемиду сломать ценовую политику ВСМЗ.

— В Успенском соборе находятся мощи нашего основателя города – благоверного князя Георгия (Юрия) Всеволодовича, и нижегородцы каждый раз, приезжая в этот промежуток времени, должны платить музею, чтобы поклониться святым мощам. И в данном предмете есть абсурдность. Мы же не берём экскурсию. Так за что же мы платим деньги? – возмущается Виталий Груданов.

Вход в Успенский собор с 13.00 до 16.45 стоит 150 рублей.

На суде от представителей ВСМЗ истец пытался добиться ответа, чем для них является Успенский собор – музеем или православной святыней? И есть ли у музея обязательство перед кем-то взимать деньги за вход в собор? Юрист ВСМЗ кратко ответил, что Успенский собор для них – это музей, и билеты продают, потому что просто имеют на это полное право. На что тратят полученную прибыль? На реставрацию.

— Чтобы осуществлять реставрацию в отношении всех соборов, включая Успенский собор, необходимы очень большие денежные затраты. А деньги необходимо откуда-то брать. Поэтому данное право нам позволяет осуществлять нашу основную деятельность, связанную с реставрацией, — заявила Ирина Филиппова, начальник юридического отдела. – Что касается федеральных программ, то туда попасть очень сложно. И деньги там выделяются на определённые цели. А обязанность нашу, которая предусмотрена охранными обязательствами, никто не снимал. И даже при отсутствии федерального финансирования по Успенскому собору мы обязаны выполнять эти работы. Значит, мы будет это делать за счёт собственных средств.

Ответ ВСМЗ для Виталия Груданова был неубедительным. Православный заявил, что идёт прямое нарушение прав людей на свободу совести и вероисповедания, которую обеспечивает Конституция РФ. Истец привёл на суде несколько примеров российских музеев, в ведении которых также есть храмы — памятники ЮНЕСКО, но вход туда почему-то бесплатный.

Виталий Груданов, истец:

Позиция состоит в том, чтобы, как я озвучил в судебном заседании, есть другие музеи-заповедники, я привёл пример Троице-Сергиевой лавры, где тоже храмы находятся под охраной ЮНЕСКО, тоже XIII века. Но там руководство музея не стало делать платный вход. И как говорят представители музея, что им эти 150 рублей не сделают бюджет на реставрацию и прочее. Это несерьёзно.

Если чей-то приказ нарушает права других людей, то, наверное, его справедливо отменить. Мы говорим о нашей русской культуре. Успенский собор строился как православный храм. Люди его строили, почитали. И они вправе туда заходит бесплатно. Денежный вопрос – это не моя компетенция. Я думаю, что у нас есть государство. Мы все налогоплательщики. И я думаю, что у нас люди вправе хотя бы в храм ходить бесплатно. И так много чего оплачивают.

Представители ВСМЗ уверяют, что права верующих они не нарушали. В Успенском соборе есть Георгиевский придел, построенный в 1862 году, куда вход бесплатный в любое время. В качестве заинтересованных лиц на суд были приглашены и представители Владимирской епархии. Ведь ещё в 2006 году духовенство заключило бессрочный договор с музеем на общее пользование памятником ЮНЕСКО – Успенским собором.

Священнослужители на судебные баталии не явились.

Но в разговоре с «Призывом» представители епархии признали тот факт, что брать с верующих плату за вход в православный храм — не очень хорошее дело. Но повлиять на музей в этом плане епархия не может. Тем более сейчас с ВСМЗ, говорят священнослужители, выстроены дружеские отношения. Выходит, возмущаться по поводу ценников при входе в храм могут только рядовые верующие.

— Надеюсь, проблема эта как-то разрешится. Вот я был в Киево-Печерской лавре, там если говоришь, что ты верующий и идёшь поклониться святыням, то с тебя денег не берут. С меня по крайней мере не взяли, — подчеркнул иерей Андрей (Сидоров), представитель Владимирской епархии. — Музею, конечно, надо тоже зарабатывать. Надо искать компромиссный вариант. Будем надеяться, что он найдётся.

В епархии готовы сесть за стол переговоров с представителями музейного сообщества и верующими, чтобы попытаться вновь обсудить возможность бесплатного посещения памятника ЮНЕСКО. Тем временем суд сегодня не встал на сторону Виталия Груданова. В заявленном иске мужчине было отказано. Сейчас житель Нижнего Новгорода собирается обжаловать дело в Апелляционном суде.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская епархия отказалась от претензий на Золотые ворота. Многолетний спор между РПЦ и ВСМЗ разрешила согласительная комиссия.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»