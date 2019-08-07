Пожарные вывели из горящего дома шестерых человек

Пожарные спасли сегодня жизни шестерых человек, двое из которых — дети. Утром в микрорайоне Энергетик загорелась квартира в пятиэтажном доме. Сигнал поступил на пульт службы спасения в 9:37. Первое подразделение было на месте через восемь минут. Пожарные установили, что горит квартира на третьем этаже. На момент возгорания жильцов дома не было.

Соседи не могли выйти из-за сильного задымления в подъезде.

— Было создано звено газодымозащитной службы для эвакуации граждан. Благодаря грамотным действиям пожарных при помощи спасательных устройств были спасены 6 человек, в том числе 2 ребёнка, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Открытое горение было ликвидировано в течение 12-ти минут после прибытия первого подразделения. Распространения огня на соседние квартиры удалось избежать. Для тушения пожара были привлечены 23 человека и 7 единиц техники, работали 2 звена газодымозащитной службы. Площадь пожара составила 8 кв. метров. Причина пожара и нанесённый огнём материальный ущерб устанавливаются.

Елена Пляскина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области

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