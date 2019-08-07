Пожар в палаточном лагере. Как избежать трагедии?

Четыре ребенка погибли при пожаре в детском палаточном лагере под Хабаровском. Остальные дети чудом выжили. За несколько минут полностью сгорели 20 из 26 палаток. Этот случай вызвал большой общественный резонанс. Экстремально холодное лето заострило вопрос с обогревом в походных условиях. Ведь подобные палаточные лагеря организуют и во Владимирской области.

Можно ли было предотвратить трагедию в Хабаровском крае? Как обезопасить себя и своих детей во время ночевки в палатке? Исполнительный директор Федерации спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома Владимирской области, спортивный судья всероссийской категории Эдуард Козырев рассказывает о противопожарных мерах при организации больших и малых палаточных городков.

Существуют ли пожаробезопасные палатки?

Сама идея палаточного лагеря – очень хорошая, интересная, актуальная. При минимуме финансирования такой лагерь может принять большое количество детей, где им обеспечат интересный и полезный досуг. Но, естественно, все это требует большой серьезной работы.

Те палатки, которые были установлены в Хабаровском крае и которые используют МЧС (М-10, М-30, М-40), согласно сертификату имеют противопожарную пропитку. Но трагедия в Хабаровском крае показала, что она не сработала. Похоже, только по документам идет эта пропитка, а на самом деле ее не существует. Кроме того, эти палатки изготовлены из современных синтетических материалов, которые при горении выделяют сильный отравляющий газ.

Брезентовые палатки, что были в советское время, — они на порядок лучше, чем современные. Брезент – натуральный материал и загорается плохо, у него существует реальная пропитка с противопожарными свойствами. И при соприкосновении с огнем он просто тлеет. А все наши современные материалы вспыхивают мгновенно, как порох.

Но брезентовые палатки сейчас не делают, некоторое их количество осталось в армии, но и там отходят от них. Синтетические материалы дешевле, прочнее, легче, но, повторюсь, они таят в себе опасность в виде отравляющих веществ, выделяемых при горении. Пожаробезопасную палатку сегодня выбрать почти невозможно. Поэтому самое главное – выполнять требования пожарной безопасности!

Как организовать безопасный палаточный лагерь

Существующие СанПиНы, которые предусматривают у нас организацию палаточного лагеря, разрешают использовать электрооборудование только в строго отведенных местах. Поэтому то, что произошло в Хабаровском крае, является абсолютным нарушением всех существующих норм и правил. Что, естественно, повлекло за собой трагическую ситуацию. Судя по снимкам из Хабаровского края, в палатках М-30 было установлено электрическое оборудование, которое сохранилось даже после пожара.

Наша федерация проводит свои соревнования среди туристов-спортсменов, они тоже живут в палаточном лагере. В прошлом году на международные соревнования (Россия и Белоруссия) на территории Доброграда приехали около 600 человек. В этом году на всероссийские – около 400. И наш лагерь был сделан совсем по-другому.

Существующие СанПиНы, которые предусматривают организацию палаточного лагеря.

Костровая зона и зона приготовления пищи были вынесены у нас отдельно от палаток с соблюдением все мер пожарной безопасности. Кстати, это вызвало негодование среди руководителей приехавших команд. Конечно, им неудобно было так далеко ходить, но при большом скоплении палаток на одной поляне любая случайная искра могла вызвать моментальное возгорание всего лагерного имущества.

Причем большая палатка, как в Хабаровском крае, горит около двух с лишним минут, выделяя угарный газ. А маленькие, походные, сгорают в течение нескольких секунд, воспламеняя нашу одежду и вызывая страшные химические ожоги, потому что синтетика быстро плавится и отекает, как воск у свечи. Поэтому в жилых палатках у нас запрещено пользоваться свечками, газовыми горелками и электрическими приборами. Для подзарядки телефонов и ноутбуков выделена отдельно стоящая палатка, в которой никто не живет.

Принцип наших лагерей – размещение на больших полянах в оптимальном удалении палаток друг от друга. Если бы в Хабаровском крае палатки ставили не впритык друг к другу, а оставили хотя бы полутораметровые проходы, дело кончилось бы одной сгоревшей палаткой. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с сотрудниками Главного управления МЧС по Владимирской области, и они предоставляют нам на время соревнований автоцистерну.

Где туристам разводить костер и как согреваться ночью?

Даже при организации стоянки для небольшой туристической группы необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Костер нужно разводить вдали от палатки. Учитывайте также направление ветра, чтобы искры на нее не летели. Костер обязательно окапывается, чтобы по земле огонь к палатке не приблизился. Не злоупотребляйте на природе алкоголем (это совет взрослым), потому что он притупляет бдительность. Не курите рядом с палаткой. Все эти меры надо выполнять, потому что пожар – это страшно и может привести к трагедии в любой момент. Для обогрева ночью лучше пользоваться проверенными безопасными методами. Например, взять с собой в спальник нагретый на костре камень или бутылки с горячей водой. Хотя технологии шагнули вперед, и уже появились химические обогреватели. Никогда не разводите в палатке костер и не берите в нее газовую горелку. Она сжигает кислород, сознание человека мутнеет, и он может ее случайно уронить.

Что делать зимой?

Конечно, зимний поход подразумевает теплую ночевку, и в данном случае отказаться от обогрева самой палатки не представляется возможным. Подчеркну, что такой вид отдыха касается только взрослых туристов. И походные печки устанавливаются со всеми мерами предосторожности:

Во-первых, в центре палатки, подальше от ее стенок, на металлической подставке. Обычно для этого используют снеговую лопату. Вокруг печки также ставится металлическое ограждение. На крыше металлическая вставка, из которой выходит вытяжная труба от печи. Обязательная организация постоянного дежурства.

Тем не менее трагедии с дровяными печками в палатках случаются: заснувший дежурный, выпавший из печи уголек… Но риск замерзнуть в данном случае больше, чем опасность сгореть. И на него идут взрослые подготовленные люди, которые знают, как эвакуироваться из охваченной пламенем палатки.

Как спастись из загоревшейся палатки?

Если палатка загорелась, немедленно выбирайтесь из нее, даже не пытаясь тушить огонь. Оптимальный вариант – разрезать ближайшую от вас стенку палатки и быстро выбраться наружу через образовавшийся проем. Стряхивайте с себя частицы горящей материи, если они падают сверху, и сбивайте пламя спальным мешком или одеждой. Они не пострадают, если действовать быстро. Оказавшись снаружи, обрушьте колья палатки и попытайтесь затоптать пламя, если это еще возможно, либо оттащите палатку в сторону, вытряхнув из нее ваши пожитки. Постарайтесь залить палатку водой или засыпать землей, чтобы не вызвать лесной пожар.

Подготовила Татьяна Лысова

Заглавное фото: tass.ru