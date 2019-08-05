Потепление придет во Владимирскую область в среду

Отчаявшись ждать жаркое лето, жители Владимирской области надеются хотя бы на потепление. По заверению синоптиков, со среды температурные показатели вырастут на 8-10 градусов. В результате перестройки атмосферных процессов воздушные потоки изменят свое направление, с юго-запада придут более теплые воздушные массы, и показания термометров приблизятся к привычным для этих дней температурам в +21…+23 градуса, поясняют сотрудники Гидрометцентра.

Теплые воздушные массы принесут долгожданное потепление.

Тем не менее ясной и безоблачной погоды метеорологи не ожидают: атмосферное давление остается низким, местами ожидаются дожди. Наибольшее количество осадков прогнозируется на пятницу. К выходным ветер вновь сменит направление, температура понизится до +18…+22 градусов. И вновь значатся дожди и переменная облачность.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, по-настоящему жаркой погоды в ближайшее время не предвидится.

— Жаркой летней погоды, по которой многие соскучились, пока не видно. Но повышение температуры со среды позволит вздохнуть с облегчением, — сказал собеседник агентства.

Начало недели будет прохладным. Во вторник, 6 августа, температура в дневные часы не поднимется выше +14 градусов.

Ранее «Призыв» писал, что июль огорчил жителей центральных регионов, став одним из самых прохладных летних месяцев за последние годы.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»