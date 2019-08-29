Поступила первая партия вакцины от гриппа

Первая партия вакцины от гриппа пришла во Владимирскую область. Регион получил 273 тысячи доз, включая 56 тысяч доз для детей. Это полностью отечественные препараты «Совигрипп» и «Флю-М», сообщает департамент здравоохранения. В них вошли все три штамма вируса, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. В этом эпидемическом сезоне будут циркулировать «Брисбен», «Канзас» и «Колорадо».

Регион получил 273 тысячи доз.

Планы по вакцинации остаются прежними. Медики надеются привить от гриппа 45 % населения региона, это более 600 тысяч человек. Прививочная кампания продлится до конца ноября.

Бесплатно иммунизируются так называемые «группы риска»: дети с шести месяцев, школьники, студенты, медицинские работники и педагоги, сотрудники транспортных предприятий и коммунальной сферы, беременные, лица старше 60 лет, призывники и лица с хроническими заболеваниями, сообщает Роспотребнадзор.

Как ранее сообщал «Призыв», в минувшем году все штаммы, циркулировавшие в регионе, соответствовали составу противогриппозной вакцины.

Елена Пляскина

Фото: i.jauns.lv