Пострадавший от взрыва газа дом проверят на сейсмоустойчивость

Пострадавший от взрыва газа дом в Муроме сдали после проведения страховочных работ. Подрядчик уложился в отведенный срок. Рабочие укрепили фундамент всего здания по периметру. В квартирах первого подъезда установили каркасы из металлических балок, которые стянули пострадавшие при взрыве стены, предотвратив их дальнейшее обрушение. В ближайшие дни здание на сейсмоустойчивость проверит диагностический комплекс «Струна». Если он покажет, что дом устойчив, то жильцы всех подъездов, кроме первого, наиболее пострадавшего при взрыве, уже в ближайшее время смогут вернуться в свои квартиры, сообщает «Муром24».

Здание проверят диагностическим комплексом «Струна».

Взрыв бытового газа в жилом доме на улице Кленовой в Муроме произошёл 2 июня. Взрывной волной были выбиты стекла в квартирах подъезда, где произошёл инцидент, — с 1-го по 5-й этаж. Три человека пострадали, в том числе двое детей. В первые часы после инцидента расселили только один подъезд. Затем все жители многоквартирного дома покинули свои квартиры. Находиться в нем, по заключению специалистов, было опасно. Позже специализированная организация оценила повреждение дома и пришла к выводу, что здание подлежит восстановлению.

Что стало причиной взрыва, до сих пор неизвестно.

Ранее «Призыв» писал, что на ликвидацию последствий взрыва бытового газа в Муроме из областного бюджета выделено 28 миллионов 406 тысяч рублей. Помимо проведения страховочных работ, деньги пойдут на восстановительные работы в 15 квартирах пострадавшего подъезда.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области