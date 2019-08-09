Пострадавшая от взрыва газа скончалась в больнице

В Нижегородском ожоговом центре скончалась женщина, пострадавшая при взрыве бытового газа в Коврове. Известно, что во время хлопка на нее упала стена. 75-летней женщине пришлось ампутировать руку на уровне плеча. Поражение тела от ожогов у нее составляло 40%. Врачи боролись за жизнь женщины, но спасти ее не удалось, сообщает портал «iKovrov».

Погибшая жила по соседству с квартирой, в которой произошёл взрыв газа.

Взрыв газа в многоквартирном доме на улице Зои Космодемьянской произошел в ночь на 29 июня. В качестве основной версии следствие рассматривает неадекватные действия жителя квартиры, который накануне случившегося выписался из специализированной клиники. В месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке были вырваны соединительные шланги, что и послужило причиной утечки газа. В результате погиб хозяин квартиры, еще 11 человек пострадали. Предполагаемый виновник случившегося и пенсионерка, жившая по соседству, получили наибольшие травмы. Они были направлены в ожоговый центр Нижнего Новгорода.

За последнее время во Владимирской области случилось сразу три взрыва бытового газа в многоквартирных домах. ЧП в произошли в Муроме, Коврове и Вязниковском районе. Ранее «Призыв» писал, что обрушившиеся стены жилого дома в Вязниковском районе восстановлены. Осталось сделать косметический ремонт.

Ольга Ефремова

Фото: ge.utro.news