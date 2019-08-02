Пострадавшая от укусов собаки отсудила 70 тысяч рублей

За шрамы на лице от укусов собаки жительница Коврова отсудила 70 тысяч рублей. Такой размер компенсации морального вреда определил городской суд. Пострадавшая же требовала от ответчика 500 тысяч рублей. Оставшиеся после нападения собаки на лице шрамы ежедневно причиняют женщине нравственные страдания. Также ее преследует панический страх перед собаками.

Пострадавшая от укусов собаки требовала полмиллиона рублей.

Ответчик на суде от обязанности возместить моральный ущерб не отказалась, однако сумму в полмиллиона рублей посчитала чересчур завышенной. При определении размера компенсации морального вреда ответчик и его представители просили учесть суд тяжелое материальное положение хозяйки собаки.

Нападение собаки произошло в апреле этого года.

Хозяйка выпустила своего питомца – метиса лайки – на самовыгул без поводка и намордника. В итоге у одного из домов, расположенных по улице Бутовой, животное покусало местную жительницу. У женщины была диагностирована обширная рана лица и левой кисти, что подтверждает выписка из ЦГБ Коврова. Хозяйка агрессивной собаки была привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

Ранее «Призыв» писал, что алабай держит в страхе село Ворша Собинского района. Собака загрызла таксу и шпица.

Ольга Ефремова

Фото: sm-news.ru