Покупка ж/д билетов: 10 проверенных способов сэкономить

Хотите уехать на «Ласточке» из Владимира в Нижний Новгород всего за 320 руб.? А в купе из Москвы в Хельсинки — за 5 036 руб., из Москвы в Адлер – за 2 696 руб.? Сегодня мы расскажем, как сэкономить семейный бюджет при покупке железнодорожных билетов. Только актуальная информация!

Совет № 1. Покупайте на официальном сайте РЖД

Есть сайты, которые маскируются под официальный сайт ОАО «РЖД» (rzd.ru), а также онлайн-сервисы (tutu.ru, poezda.net), и цены на билеты здесь выше. Например, на официальном сайте ОАО «РЖД» билет на 13 августа 2019 г. на «Ласточку» Владимир — Москва в 9.45 стоит 1 000 руб., а на других интернет-ресурсах — 1 248 руб., 1 265 руб. и 1 288 руб.

Помните, что при покупке электронного билета на сайте rzd.ru скидки не срабатывают для именинников, пенсионеров, школьников, студентов, молодоженов. Им или их представителям придется ехать за билетами в кассу вокзала.

Совет № 2. Планируйте поездку заранее

Стоимость билета формируется в зависимости от направления, сезона, дня недели, спроса. На цену влияет «фирменность» поезда (поездка в фирменном вагоне дороже). Если спрос низкий, то расценки не увеличиваются и сохраняются на уровне первого дня продаж (то есть в первый день продаж – максимально низкая цена.). Если спрос высокий, то в день отправления билет может быть в два раза дороже первоначальной стоимости. И динамическое ценообразование применяется к билетам всех типов, кроме плацкартных.

Совет № 3. На верхней полке, ночью и в середине недели

Цены на билеты на поезда, которые отправляются ночью или рано утром, обычно ниже из-за невысокого спроса. С понедельника по четверг билеты дешевле, чем в пятницу и в выходные. Например, если вы собрались из Владимира в Санкт-Петербург 14 августа (в среду), то билет на поезд «Волга» в 21.58 в купе можно купить за 4 316 руб., на поезд в 17.30 «Челябинск– Санкт-Петербург» в купе – за 3 402 руб. А вот 16 августа (в пятницу) тот же самый билет на «Волгу» стоит уже 5 300 руб., а на челябинский поезд все билеты проданы.

В купе, кстати, верхние полки стоят на 10-20% дешевле, поэтому нижние полки выгоднее оформлять на детей, если вы путешествуете с ними. Иногда можно поймать акцию «Выше – дешевле» и получить скидку до 40% при покупке билета на верхнюю полку в купе.

Совет № 4. Избегайте праздников

В праздники дорожают не только турпакеты, но и билеты. В новогодние и майские каникулы, летом цены на билеты всегда выше из-за сезонных коэффициентов. Выгоднее путешествовать в январе, марте, апреле и конце сентября. С ноября дорожают билеты на поезда дальнего следования, а летом — на южные направления.

Совет № 5. «Да» — невозвратным билетам!

На поездах действуют невозвратные тарифы. Как и в самолетах, такие билеты стоят дешевле на 5 – 20%. Уверены в себе и обстоятельствах? Дерзайте! Кстати, невозвратные билеты могут быть только в одном-единственном вагоне из всего состава, а билеты в остальных вагонах могут продаваться как обычные, возвратные билеты.

Совет № 6. До конечной станции иногда дешевле

Если вы едете до станции, которая находится недалеко от пункта прибытия вашего поезда, то иногда купить билет до конечной выгоднее. Соответственно, на обратном пути проверьте, сколько будет стоить билет от вашей станции и от пункта отправки поезда. Скидки, как правило, распространяются на весь маршрут. Не забывайте, что можно получить также дополнительную скидку при покупке ж/д билета в обе стороны – тариф «Туда-обратно».

Совет № 7. На «Сапсане» с именинником

Тариф «День рождения» позволяет купить билет на «Сапсан» с 50%-ной скидкой имениннику и трем его попутчикам (Внимание! Все билеты нужно покупать одновременно и в кассах вокзала). Льготный тариф действует 7 дней до даты дня рождения пассажира и 7 дней после нее. Есть важный нюанс: приобретая билеты по данному тарифу, оформляйте ж/д билеты в один конец, а не «туда-обратно», иначе сработает другая скидка – всего 20%.

В «Сапсане» дети до 5 лет «без места» путешествуют бесплатно. Детям от 5 до 10 лет оформляются билеты по детскому тарифу — скидка от 35% до 50%. Пассажиры в возрасте от 10 до 21 года и старше 60 лет получают скидку 30%.

Совет № 8. До 5 лет бесплатно

На проезд детей по России в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа 2019 года ОАО «РЖД» традиционно предлагает скидку в размере 50%. Это акция «Счастливые каникулы». Скидка распространяется на плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го классов.

Не забывайте, что при покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично действует скидка 65%. Детям в возрасте до 5 лет положен бесплатный проезд.

Совет № 9. Следите за акциями

ОАО «РЖД» периодически балует скидками и акциями. В рамках акции «Бархатный сезон» пассажирам уже предложена скидка 40% в плацкарте до Черноморского побережья (Адлер, Анапа, Новороссийск). Период действия — с 7 октября по 19 декабря 2019 г.

Билеты в купейные вагоны можно купить по специальному тарифу «1 рубль за 1 километр пути» (перечень поездов необходимо уточнять на сайте). Например, в купе на двухэтажный поезд № 104 «Москва – Адлер» билеты на 6 октября (скидка еще не действует) стоят от 4 056 рублей. А 7 октября вы их купите уже за 2 793 рубля, потому что скидка заработает.

Оформить проездные документы в купейные вагоны можно от 32 до 120 суток до отправления поезда.

Предложение действует при покупке билета на основной маршрут поезда и не распространяется на специализированные купе для пассажиров с ограниченными возможностями.

В поезде скидка в размере 40% действует на все места в плацкартных вагонах, за исключением нижних мест (с 1 по 35), а также при условии покупки билета от 32 до 120 суток до отправления поезда. Скидка не применяется к сервисным сборам (постельное белье, питание и так далее).

Для тех, кто так и не сможет выбраться на юг, возможно, пригодится другая акция – специальный тариф на поезд «Ласточка» с сообщением Москва – Нижний Новгород, Нижний Новгород – Москва. На отрезке пути Владимир — Ковров, Владимир – Нижний Новгород, Ковров – Нижний Новгород, Владимир – Гороховец (и наоборот) действуют скидки на билеты. При покупке в день отправления поезда уехать из Владимира в Нижний Новгород можно за 400 и даже 320 рублей. Если покупать билет в другие дни, то цены будут, соответственно, 1 011 и 1 312 руб. Из Коврова в Нижний Новгород – за 350 и даже за 210 рублей, из Владимира в Гороховец – за 350 рублей. Если покупать в другие дни, то 910 и 712 рублей, соответственно.

Совет № 10. К Йоулупукки в гости

До 7 декабря 2019 года действует акция «Москва-Хельсинки» на поезд № 32/31 «Лев Толстой» в вагонах всех типов. Свозить детей в гости к финскому Деду Морозу или просто погулять по Хельсинки можно, немного сэкономив на покупке билетов. При покупке билетов от 60 до 90 суток до отправления поезда скидка на билет для взрослых — 30%, для детей – 15%. При покупке билета от 30 до 59 суток до отправления поезда скидка на билет для взрослых — 20%, для детей – 10%. При покупке билета от 15 до 29 суток до отправления поезда скидка на билет для всех – 10%. Для сравнения: взрослый билет в купе на 15 августа 2019 года стоит 7 553 руб., а на 7 октября (за 90 суток) – уже 5 036 руб.

Путешествуйте выгодно и с удовольствием!

Предложения изучала Елена Середина

Заглавное фото: stolicaonego.ru

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