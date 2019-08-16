Поддельные «Adidas», «Reebok» и «Nike» изъяли во Владимире

Владимирская таможня совместно с полицией проверила деятельность местного индивидуального предпринимателя. Поводом стало заявление представителей правообладателей товарных знаков «Adidas», «Reebok» и «Nike». Оказалось, что бизнесмен занимался реализацией во Владимире иностранной продукции, очень похожей на товар известных брендов.

Таможенники и полиция изъяли 284 подделки.

В ведомстве отмечают, что кроссовки, кепки и рюкзаки были промаркированы обозначениями, «сходными до степени смешения с товарными знаками указанных компаний». По результатам проверки было изъято 284 единицы товаров. Самому предпринимателю грозит штраф.

Ранее «Призыв» сообщал, как владимирским модникам продавали «Louis Vuitton» из Китая. Товар с признаками контрафакта был обнаружен также в одном из магазинов Владимира.

Ольга Ефремова

Фото: metagazeta.ru