Почти все школы готовы ко Дню знаний

Практически все школы, детские сады, ссузы, вузы и учреждения дополнительного образования Владимирской области готовы ко Дню знаний. Большая часть из 965 учреждений прошли проверку МЧС. По данным на 19 августа, не приняты ещё четыре школы и один детский сад. Сейчас там завершаются ремонтные работы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Качество подготовки оценивает специальная комиссия. Непосредственное участие в ней принимают сотрудники МЧС. Кроме того, на объектах социальной сферы силами пожарно-спасательных гарнизонов проводятся учения для отработки алгоритма действий в случае возникновения пожаров.

МЧС завершает проверки учебных учреждений.

— Практические занятия для сотрудников МЧС необходимы в целях их ознакомления с объектами и имеющимися возможностями пожаротушения на местах, — поясняет пресс-служба регионального управления МЧС России.

Как проходит проверка в образовательных учреждениях, «Призыв» рассказал на примере владимирской гимназии № 35. Руководство школы провело экскурсию по коридорам и кабинетам.

День знаний в этом году перенесли, так как 1 сентября выпадает на воскресенье. Торжественные школьные линейки состоятся в понедельник, 2 сентября.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»