Почти 900 кило томатов раздавили трактором

Несколько десятков ящиков со свежими томатами пошли под пресс. 873 килограмма овощей изъяли во время рейда сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области и Владимирской транспортной прокуратуры. Ревизоры проверяли места несанкционированной торговли во Владимире и наткнулись на партию томатов неизвестного происхождения.

Томаты неизвестного происхождения обнаружили во Владимире.

На картонных ящиках не было маркировки, а продавец не смог предоставить товаросопроводительные документы на томаты, подтверждающие их происхождение, фитосанитарную безопасность и качество. Вся запрещенная к ввозу продукция была изъята из оборота и уничтожена на полигоне ТБО.

Ранее «Призыв» сообщал, что уличных торговцев проверили сотрудники мэрии, Роспотребнадзора, полиции и налоговой службы. Как оказалось, придорожные бизнесмены работали, нарушая закон.

Елена Пляскина

Фото: стоп-кадр видео Россельхознадзора по Владимирской области