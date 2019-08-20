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Почти 900 кило томатов раздавили трактором

Продукцию изъяли во Владимире

Несколько десятков ящиков со свежими томатами пошли под пресс. 873 килограмма овощей изъяли во время рейда сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области и Владимирской транспортной прокуратуры. Ревизоры проверяли места несанкционированной торговли во Владимире и наткнулись на партию томатов неизвестного происхождения.

Томаты неизвестного происхождения обнаружили во Владимире.

На картонных ящиках не было маркировки, а продавец не смог предоставить товаросопроводительные документы на томаты, подтверждающие их происхождение, фитосанитарную безопасность и качество. Вся запрещенная к ввозу продукция была изъята из оборота и  уничтожена на полигоне ТБО.

Ранее «Призыв» сообщал, что уличных торговцев  проверили сотрудники мэрии, Роспотребнадзора, полиции и налоговой службы. Как оказалось, придорожные бизнесмены работали, нарушая закон.

Елена Пляскина

Фото: стоп-кадр видео Россельхознадзора по Владимирской области

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