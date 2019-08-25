Почти 40 килограммов подозрительных яблок уничтожили

Более 38 килограммов яблок пошли под пресс. Подозрительные фрукты нашли во Владимире во время рейда сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области и таможни. Ревизоры зафиксировали, что на картонных коробках были сорваны этикетки. Нашли и признаки перемаркировки. А представленные товаросопроводительные документы не соответствовали маркировке на упаковочной таре.

Вся запрещенная к ввозу в Россию продукция была изъята из оборота и уничтожена.

Всего за первые семь месяцев этого года сотрудники регионального управления Россельхознадзора с другими проверяющими обнаружили 19 партий запрещенных продуктов: виноград, киви, орехи, томаты, груши, яблоки, слива. Все 643 килограмма изъяты и уничтожены механическим путем.

Ранее «Призыв» сообщал, что под пресс пошли почти 900 килограммов томатов. Санкционку нашли во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото: glavnayatema.com