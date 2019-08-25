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Почти 40 килограммов подозрительных яблок уничтожили

Запрещенную продукцию нашли во Владимире

Более 38 килограммов яблок пошли под пресс. Подозрительные фрукты нашли во Владимире во время рейда сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области и таможни. Ревизоры зафиксировали, что на картонных коробках были сорваны этикетки. Нашли и признаки перемаркировки. А представленные товаросопроводительные документы не соответствовали маркировке на упаковочной таре.

Вся запрещенная к ввозу в Россию продукция была изъята из оборота и уничтожена.

Всего за первые семь месяцев этого года сотрудники регионального управления Россельхознадзора с другими проверяющими обнаружили 19 партий запрещенных продуктов: виноград, киви, орехи, томаты, груши, яблоки, слива. Все 643 килограмма изъяты и уничтожены механическим путем.

Ранее «Призыв» сообщал, что под пресс пошли почти 900 килограммов томатов. Санкционку нашли во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото: glavnayatema.com

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