Пловец из Владимира поставил рекорд в Финском заливе

Пловец из Владимира Сергей Сафонов в одиночку проплыл 25 километров в Финском заливе и установил новый рекорд. С результатом 6 часов 4 минуты 43 секунды мастер спорта финишировал в индивидуальном зачёте международного плавательного марафона KotlinRace. Сергей стартовал в 4 утра. Первые 30 минут ему пришлось плыть в темноте. Температура воды составляла всего 14-15 градусов. Пользоваться аудионаушниками и другими проигрывающими средствами было нельзя. Также пловец не должен был получать помощь извне, касаться борта лодки сопровождения и других плавательных средств.

Сергей Сафонов проплыл 25 километров за 6 часов 4 минуты 43 секунды.

Несмотря на строгие правила и суровые условия гонки, пловец из Владимира смог побить рекорд, который держался с 2015 года, проплыв на 41 секунду быстрее. При этом сам пловец признался «Призыву», что испытание далось ему непросто. Пришлось выложиться по полной, сейчас организм ослаблен и требует восстановления.

— Испытание не для слабонервных. На 4-м часе хотел прыгнуть на лодку, замёрз так, что до костей пробирало. К тому же от графика рекорда стал отставать на 8 минут. Но стало жалко предыдущие 4 часа работы и 8 месяцев тренировок по 40-50 км в неделю, — так описал свой заплыв Сергей.

Заплыв, который принимает старт из Санкт-Петербурга, проходит по волнам Финского залива до города-порта Кронштадта на острове Котлин. Это единственный в России марафон, входящий в состав Глобальной серии гонок по плаванию в открытой воде.

Ранее «Призыв» рассказывал, что Сергей Сафонов открыл собственную школу плавания для взрослых. За один месяц он обещает научить любого человека преодолевать 500 метров в бассейне кролем.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено пресс-службой областной администрации