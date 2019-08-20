Пилот из Александрова стал чемпионом Европы

Андрей Щеколдин стал первым на чемпионате Европы по сверхлёгкой авиации в классе одноместных дельталётов. Пилот из Александрова, которого называют «золотые крылья Владимирской области», вернул свой негласный титул. В прошлом году он стал бронзовым призером XVI чемпионата мира по сверхлегкой авиации. За плечами у Андрея Щеколдина немало побед на различных российских и международных соревнованиях.

Чемпионат Европы по сверхлёгкой авиации проходил в Литве на аэродроме города Игналина. В командном зачёте россияне уступили спортсменам из Чехии и заняли второе место.

Россияне стали вторыми в командном зачете.

Ранее «Призыв» сообщал, что юная шахматистка из Владимира стала победительницей чемпионата мира среди детей по быстрым шахматам в Минске. Диана Преображенская набрала 8,5 очков, оставив позади двух спортсменок из Вьетнама.

Елена Пляскина

Фото предоставлены пресс-службой администрации Владимирской области