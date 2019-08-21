Первый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» без удовлетворения

Первый арбитражный апелляционный суд рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» на решение Арбитражного суда Владимирской области, который подтвердил факт нарушения Обществом п.4 ч. 1 ст. 10 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».

По итогам рассмотрения жалобы, Первый арбитражный апелляционный суд постановил оспариваемое решение Арбитражного суда Владимирской области оставить без изменения, апелляционную жалобу Общества — без удовлетворения.

Напомним, что Комиссией Владимирского УФАС России было вынесено решение по делу по факту нарушения ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» п. 4 ч. 1 ст. 10 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося во введении ограничения поставки газа на объекты теплоснабжения ОАО «Струнинский тепло-водоканал» в период с 17.05.2018 по 24.05.2018, что привело к ущемлению прав добросовестных потребителей.