«Первая волна» абитуриентов заняла 80% бюджетных мест ВлГУ

80% бюджетных мест на бакалавриат и специалитет ВлГУ заняты после приказа о зачислении в вуз абитуриентов «первой волны». Всего приняли 1168 абитуриентов, из них 139 человек будут учиться в Муромском институте ВлГУ, сообщает пресс-служба вуза. В конкурсных списках на «вторую волну» осталось всего 255 мест, 28 из которых — в муромском филиале. Вопрос о зачислении абитуриентов «второй волны» будет рассмотрен 8 августа.

Прием документов от тех, кто поступает на бакалавриат и специалитет по контракту, закончится в следующие сроки:

– для сдающих дополнительные вступительные испытания творческой и/или профессиональной направленности – 9 августа;

– для сдающих внутренние вступительные испытания вуза по общеобразовательным предметам – 10 августа;

– для поступающих только по результатам ЕГЭ – 20 августа.

Ознакомиться с приказами о зачислении можно на сайте приемной комиссии ВлГУ.

Ранее «Призыв» сообщал, что абитуриенты метят в юристы и строители. Именно на эти специальности было подано больше всего заявлений. Особым спросом пользовалась и топ-специальность «Экономическая безопасность». На 13 бюджетных мест заявились 259 человек.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»