Перинатальный центр закрывается на санитарную обработку 

Жительница Владимира почти перед самыми родами узнала, что её не примут в перинатальном центре. Медучреждение закрывается на две недели. Палаты и кабинеты ждёт санитарная обработка. Хорошо, что эту информацию она узнала не по пути в роддом со схватками, говорит Елена. Не хотелось бы приехать в роддом и постучаться в закрытые двери.

— Я пошла к своим врачам в очередной раз на приём. И мне сообщили, что перинатальный центр закрывают на санитарную обработку с 26 августа по 8 сентября, а мне 29 стоит срок рожать, через неделю, — говорит жительница Владимира. – Мне сказали обращаться во второй роддом или загородный. Но оба варианта для меня не особо хороши. Я живу в Добром.

Перинатальный центр будет закрыт с 26 августа по 8 сентября.

В перинатальном центре «Призыву» подтвердили, что учреждение закрывается на санитарную обработку. Это плановое мероприятие. Все стоящие здесь на учёте уже оповещены. И закрытие якобы ни для кого не станет неприятным сюрпризом.

— В воскресенье 25 августа последних женщин на роды принимаем, в понедельник уже закрываемся. Нагрузка перейдёт на второй роддом и загородный, за нас отработают. Со схватками примут везде, — заверили в Областном перинатальном центре. — Все документы нужно будет забрать у своего врача-акушера, взять направление в тот роддом, который выберите.

В 2018 году санитарная обработка в перинатальном центре проходила в меньшие сроки, с 13 по 20 апреля. Как и в прошлый раз поток женщин со всей Владимирской области хлынет в областной и второй роддома. Там к наплыву уже готовы.

В других роддомах Владимира готовы к наплыву пациенток.

— Если хотите лечь заранее, нужно записаться в отделение патологии на дородовую госпитализацию. При поступлении в роддом с собой нужно взять книжку со всеми анализами, результатами УЗИ, наблюдения врача. Если заранее не хотите идти в роддом, нужно просто со схватками приехать сюда. Вас примут в любое время дня и ночи, — пояснили в родовом отделении ОКБ.

Во втором роддоме также пообещали «приютить» рожениц своих коллег. К санобработкам перинатального центра здесь уже привыкли. У женщин также есть возможность лечь заранее в отделении патологии. Только для этого нужно будет подписать обменную карту у старшей акушерки родильного отделения. Она принимает в будни с 10 до 13.

Ранее «Призыв» сообщал, что перинатальный центр сохранил свой медицинский статус. После прокурорской проверки сюда докупили необходимое оборудование.

Татьяна Данилова



Фото «Призыва»