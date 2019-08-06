Пенсионерка получила счёт за воду, которой нет

Пенсионерка из Владимира получила квитанции за водоснабжение. Казалось бы, ничего удивительного. Только Зоя Стукалова проживает в старом деревянном доме на улице 16 лет Октября, и там нет центрального водоснабжения. Она посещает городские бани, а для бытовых нужд берёт воду из уличной колонки. Прежде, по словам Зои Фёдоровны, в месяц она платила в среднем по 100 рублей. Но этим летом начала получать счета за воду по 350 рублей. При том что с мая этого года даже колонкой почти не пользовалась — брала воду из собственного колодца, а грядки поливала дождевой водой.

Зоя Фёдоровна недоумевает, за что же она платит «Владимирводоканалу»? Пенсионерка отправилась в офис ресурсной компании. Там ей сказали ставить счётчики, на что бабушка возразила: ей некуда ставить счётчики — временного водопровода нет, сети оборваны.

Пенсионерке предложили поставить счетчики на оборванные трубы.

— В этом году свой огород я поливала с мая до конца июня. А воду брала из колодца. Потом дожди были, у меня с 4 желобов в бочки много воды натекло. На полив хватало. А мне ещё в мае, когда было всё насажено и напахано, прислали квитанцию, как будто я расходую 11,5 тонны воды, причём так пишут каждый год. Будто бы в поливочный сезон с мая по сентябрь у меня гряда – целая автобусная остановка, — жалуется Зоя Стукалова. – А я сажаю кончики морковки, 3 метра гряда, 2 метра капусты, 1,5 метра свёклы и 30 помидорин. А мне за июнь прислали квитанцию опять за 11,5 тонны воды. Вот недавно приходили из горводоканала, записали, что у меня есть колодец свой, что я сажаю мало и что водопровод оборван.

После жалобы во «Владимирводоканале» пенсионерке пообещали сделать перерасчёт. По словам сотрудников компании, сейчас во Владимире водой из колонок пользуются более 2000 абонентов. В зависимости от участка взимается дополнительная плата за полив. Для каждого жилого дома территория полива определяется ещё в апреле.

— С каждой колонки мы определяем, какая поливочная площадь может быть у конкретного потребителя. В случае с Зоей Фёдоровной мы ей дали подтверждение, что полива у неё нет от нашей воды. А те начисления, которые должны быть, мы их сняли, — говорит Вячеслав Барабошкин, начальник центра предоставления услуг МУП «Владимирводоканал».

«Владимирводоканал» пообещал сделать перерасчёт за воду.

Восстанавливать временные водопроводные сети, которые были оборваны, и нанимать спецтехнику за свой счёт одинокая пенсионерка не может. Да и не горит желанием. Её устраивают условия в доме. Но платить за «невидимую» воду Зоя Фёдоровна больше не хочет и ждёт перерасчёт. Во «Владимирводоканале» пообещали больше не взимать с бабушки деньги за дополнительный полив. На вопрос «Призыва», сколько же теперь будет платить за воду Зоя Стукалова, в компании ответили – 17 рублей в месяц. Разница налицо.

Ранее «Призыв» сообщал, что Зоя Фёдоровна осталась без отопления. Запастись дровами бабушке помогли неравнодушные люди.

Татьяна Данилова

Фото: avopix.com