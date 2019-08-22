Пенсионер погиб на пожаре в дачном домике

Один человек погиб, еще двое пострадали на пожаре в Юрьев-Польском районе. Сегодня ночью в деревне Рябинки загорелся дачный домик. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в первом часу ночи. На место выехали пожарные подразделения Юрьев-Польского гарнизона. Когда они прибыли на место, одноэтажное деревянное строение было объято пламенем.

Уже в 00.21 пожар был локализован, в 00.29 ликвидировано открытое горение. К ликвидации последствий привлекались 9 человек и 3 единицы техники. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров.

Пожарных вызвали слишком поздно.

На пепелище обнаружили тело мужчины 1950 года рождения. Двоих пострадавших 1959 и 1982 года рождения с ожогами тела доставили в реанимацию ЦРБ Юрьева-Польского.

— Позже было установлено, что имел место быть поздний вызов пожарных подразделений. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросистемы, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что пожарные спасли жизни шестерых человек, двое из которых — дети. В Энергетике горел многоквартирный дом.

Елена Пляскина

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области