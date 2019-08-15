«Пекинку» сузили с двух сторон

Бетонные блоки выставили на федеральной трассе в черте Владимира на подъездах к перекрестку в районе улицы Горького. «Пекинку» сузили, по боковым полосам ведутся земляные работы. Интенсивность транспортного потока резко упала. Только сегодня на участке ремонта произошло сразу два мелких ДТП, в том числе с фурой. Многие опоздали на работу.

На этом участке федеральной трассы сейчас проводятся работы по расширению проезжей части. Добавят поворотные полосы для безопасных маневров. Дорожникам пришлось переложить коммуникации и опоры наружного освещения.

Перекресток давно ждет улучшений. Поток транспорта растет, альтернативные объезды только через город, да и жилая застройка за «Пекинкой» множится. Двух полос явно недостаточно.

В сторону микрорайона Веризино организовано временное движение по встречной полосе. Работы ведутся по краям проезжей части и в овраге.

Капремонт «Пекинки» обойдется в 1,8 миллиарда рублей.

Капремонт «Пекинки» на 11-километровом участке должен завершиться в октябре. Дорожникам еще предстоит положить чистовой слой асфальта, сровнять полотно на всем протяжении трассы, обновить разметку и знаки.

Как «Призыв» писал ранее, в районе поворота на Гастелло силами администрации города появится разворотная петля в одном уровне. Жители Веризино смогут выполнять левые повороты в сторону города и своего квартала.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»