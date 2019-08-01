Пациенты больницы в Оргтруде готовят новый митинг 

Судьбу больницы в Оргтруде накануне обсуждали в «Белом доме». Участие во встрече с инициативной группой жителей микрорайона приняли врио первого вице-губернатора Марина Чекунова, руководители департамента здравоохранения, представители территориального Фонда ОМС, управления по социальной защите населения города Владимира, администрация Фрунзенского района и главные врачи задействованных медучреждений.

В «Белый дом» жители Оргтруда шли вдохновленные беседой с новым главным врачом больницы № 7. Петр Бушуев дал несколько обещаний, но встреча с чиновниками превратила их в пустой звук.

— Неделю назад мы встречались с новым главврачом больницы. Разговор шёл в присутствии Елены Овчинниковой, замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области. И всё было очень хорошо. Нам обещали и сохранить больницу, и ввести 10 коек круглосуточного стационара, и круглосуточную неотложную помощь ввести, и ремонт делать, и всячески развивать больницу. Вчера наша инициативная группа приехала на встречу в «Белый дом», послушали выступления Марины Чекуновой, Алексея Мозалева. Там были и представители Фонда ОМС, департамента соцзащиты населения, главврачи пятой поликлиники и третьей стоматологической поликлиники, глава администрации Фрунзенского района. И встреча прошла вообще ни о чём, — рассказала «Призыву» Оксана Свиридова, представитель инициативной группы Оргтруда. – Нас пытались убедить, что больница сама не выживет. И для нас нет никакого выхода, кроме как стать подразделением 5-й больницы. При этом детство отдаётся областной клинической больнице, стоматология переходит в третью поликлинику, а «скорая» едет из Владимира. То есть мы пришли к тому же, от чего уходили!

Пациенты больницы в Оргтруде не нашли понимания у чиновников.

Жителям Оргтруда чиновники областной администрации дали понять, что развивать их больницу невыгодно, легче закрыть. Стоимость ремонта превысит смету строительства нового здания.

— В существующих социально-экономических условиях такое решение нельзя считать оптимальным. Сейчас к больнице приписано менее 5 тысяч человек, что по действующим нормативам соответствует только уровню амбулатории, — возразила жителям Оргтруда Марина Чекунова.

Тем временем облздрав рассказывает всем о положительной динамике работы скорой помощи в Оргтруде после её перевода во Владимир.

«Количество выполненных вызовов по экстренным показаниям в 4,3 раза больше, чем выполнялось бригадой «скорой» микрорайона Оргтруд (39 против 9). Количество выполненных ЭКГ при вызове «скорой» увеличилось с 19 до 46, а число проведенных процедур глюкометрии – с 7 до 14. За десять дней июля 4 вызова выполнено врачебными бригадами, тогда как ранее все вызовы обслуживали только фельдшеры», — звучит в официальном ответе ведомства «Призыву». (Полный ответ департамента здравоохранения на запрос «Призыва»)

Жители Оргтруда в эти цифры не верят. Некоторые люди рассказывают, что недавно пациент с подозрением на инсульт ждал «скорую» из Владимира больше часа, поэтому говорить о том, что здесь что-то изменилось в лучшую сторону, как минимум, преждевременно.

Жители Оргтруда требуют создать специальную комиссию, которая определит судьбу больницы.

Жители намерены написать обращение в Законодательное Собрание региона и областную администрацию с просьбой создать специальную комиссию, которая и решит судьбу медицинского учреждения в Оргтруде. В её состав должны войти также представители городских властей и общественники.

— Сейчас областной департамент здравоохранения решает сделать всё единолично, хотя он не вправе этого делать, — уверена Оксана Свиридова. — Мы будем требовать создания этой комиссии. А новый врач седьмой больницы сейчас находится полностью под влиянием облздрава. Он будет делать то, что ему скажут, а именно – осуществлять передачу нашей больницы.

Жители Оргтруда снова готовы выйти на митинг.

После встречи с чиновниками «Белого дома» инициативная группа, посовещавшись, решила продолжать ежедневные пикеты. А 12 августа планируют организовать митинг у крыльца больницы № 7. Ранее «Призыв» сообщал, что седьмую больницу возглавил новый молодой главврач. А прежний, Дмитрий Митрофанов, был уволен 22 июля по истечении срока трудового договора.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»