Пациент «скорой помощи» погиб в ДТП

Пациент «скорой помощи» погиб после столкновения неотложки с «ГАЗелью». Инцидент произошел сегодня утром на въезде во Владимир со стороны Суздаля. Как стало известно «Призыву» из собственных источников, машина скорой медицинской помощи перевозила мужчину в городскую больницу № 4. У пациента был диагностирован инфаркт. Что послужило причиной смерти, теперь будут устанавливать правоохранительные органы. По факту произошедшего начата проверка.

— ДТП произошло в 9.30 утра. Водитель «скорой помощи» 1985 года рождения двигался в сторону Добросельской с включенными световыми и звуковыми сигналами. Когда он стал проезжать регулируемый перекресток, произошло столкновение с ГАЗ-3202 под управлением водителя 1984 года рождения, — пояснили «Призыву» в пресс-службе управления МВД по Владимирской области. — Один человек погиб. По факту проводится проверка.

По предварительной информации, у погибшего пациента остановилась сердце.

Реанимировать мужчину пытались сначала фельдшер «скорой помощи», потом и прибывшие на место сотрудники владимирской неотложки. Но спасти его не удалось.

— Фельдшер оказывал помощь в дороге, поддерживая состояние пациента. В таких случаях нельзя терять ни минуты, — рассказал «Призыву» очевидец. — А тут получилось, что помощь фельдшера при ударе остановилась на некоторое время. Спасти пациента не удалось.

Почему водитель грузовой «ГАЗели», которая двигалась в сторону Боголюбово, не пропустил машину скорой помощи, еще предстоит установить. Участники аварии через нашу редакцию просят откликнуться свидетелей произошедшего. Возможно, у кого-нибудь момент инцидента попал на видео. Вы можете сообщить об этом в наши официальные группы в соцсетях или на e-mail: info@prizyv.ru.

Ранее «Призыв» сообщал о ДТП с участием «скорой помощи» и грузовиков на Южном объезде.

Полина Тарбеева

Фото предоставлено читателем «Призыва»