Пассажирам приходится дважды платить за проезд

Безналичная система оплаты в общественном транспорте работает с перебоями. Об этом говорят пассажиры, вынужденные дважды платить за проезд. Кондукторы настаивают на повторной оплате, так как не выходит чек. В итоге пассажиры вынуждены возвращаться к наличной оплате. Кондукторы настаивают, что по старинке надежнее.

— Я предпочитаю оплачивать проезд картой. Мне нужно было два билета. Приложила карту первый раз — чек вышел, второй раз — чека нет. Кондуктор сказала, что закончилась лента, и потребовала оплатить наличными. Оповещения после оплаты через валидатор у меня приходят с задержкой, поэтому проверить я не могла, пришлось отдать всю мелочь. Когда пришли оповещения — оказывается, прошла оплата за оба билета, — рассказала «Призыву» жительница Доброго Елена.

Такими жалобами пестрят и соцсети. Причем второй раз люди также платят картой. Все эти обращения мы направили в компанию «Владикард», выбранную городом для запуска безналичной системы оплаты проезда. Этот оператор — филиал нижегородской организации «Ситикард». Все местные перевозчики взяли в аренду валидаторы именно у «Ситикарда» и используют их в автобусах и троллейбусах.

— Самое главное для пассажира — самим прикладывать карту к валидатору и смотреть, что написано на экране. Если кондуктор не загрузил ленту, то чек и не выйдет. Но оплата пройдет. И сообщение об этом видно на экране. Кондукторам и предприятиям, на которые они работают, выгодно принимать наличку вместо карты. Машины не глупые. А вот хитрецов немало, — считает гендиректор компании «Владикард» Александр Гейн.

Пассажирам советуют лично прикладывать карту к валидатору и следить за результатом на экране.

Перевозчики платят банкам за безналичную оплату больше, чем за прием налички. Плюс все мы наслышаны о предприимчивых кондукторах, умеющих провести часть выручки мимо кассы. С картами «левачить» стало труднее. Но, как говорится, нет ничего невозможного.

— Для тех, кто платит картой и уверен, что снимают с него дважды. Каждый раз, когда разбираемся, выясняется, что пассажир заплатил ровно столько раз, сколько проехал. Просто списание с карты происходит позже. С валидатора считывают на конечной остановке, а то и вовсе в конце дня. Пока происходит обмен данными между банками, пассажир может и забыть, что за один день совершил несколько поездок. У нас в базе все видно, — уверяет гендиректор компании «Владикард» Александр Гейн.

Недовольный пассажир может прийти в офис «Владикарда» на Мира, 34, и посмотреть, на каких маршрутах ездил и когда.

Как «Призыв» писал ранее, возникают проблемы и с оплатой проезда с помощью «умных» устройств. Владимирский кондуктор отказалась принимать платеж с помощью часов, потребовав оплаты наличкой. Она сослалась на запрет руководства.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»