Пассажир погиб в опрокинувшемся в ручей автомобиле

Смертельное ДТП произошло вчера около 17 часов на участке дороги «д. Васильки — д. Поломы» в Петушинском районе. По предварительной информации, 31-летний житель Московской области, управляя автомобилем «Citroen C4 Picasso» и двигаясь со стороны деревни Васильки, не справился с управлением. Машина съехала в ручей Борщевка и опрокинулась.

В результате ДТП погиб один из пассажиров автомобиля.

Различные травмы получили водитель и трое других пассажиров. Среди них девочка-подросток 2004 года рождения. Спасателям пришлось провести работы по деблокировке пострадавших, уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области. Причины произошедшего выясняются, информирует пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что за сутки произошло сразу два серьезных ДТП на одном участке федеральной трассы у села Болдино Петушинского района. Это место сужения дороги с четырех до двух полос.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области