Пассажир погиб в ДТП трёх машин в Петушинском районе

Смертельная авария произошла сегодня утром на федеральной трассе в селе Болдино Петушинского района. Серьезное ДТП спровоцировал водитель такси на «Hyundai Solaris». Его личность пока неизвестна. Он выехал на встречную полосу и врезался в фуру «Renault», даёт предварительную информацию пресс-служба УГИБДД по Владимирской области. От удара у грузовика оторвалось колесо. Большегруз вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Nissan Qashqai». Далее фуру и кроссовер вынесло за пределы проезжей части, где «Nissan» перевернулся. Находившийся там пассажир погиб.



Авария произошла на участке ремонта. Скорость движения здесь была ограничена, обгоны запрещены. На улице было туманно, но уже светло. В числе серьёзно пострадавших также оказались три человека. Водитель и пассажир такси, а также водитель «Nissan» госпитализированы. Остальным участникам ДТП медпомощь оказана на месте.

Как сообщал «Призыв», ранее в Киржачском районе произошла авария, в которой пострадало четыре человека. Легковушка врезалась в лося, неожиданно выбежавшего на проезжую часть.

Анна Тумановская

Фото группы «Владимирские автомобилисты» в «ВКонтакте»