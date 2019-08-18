Парк напротив «Белого дома» проектирует молодежь

Волонтеры не только ставят лавочки и вывозят тоннами мусор из заброшенных садов напротив «белого дома», но и совершенно бесплатно разрабатывают проект благоустройства. Молодой архитектор Александра Лускатова прошла дополнительную подготовку в столичном проектном бюро «Стрелка» (его работники спроектировали пешеходки на Большой Московской и Девической) и создала эскизный проект будущего парка. Отдельные элементы взяты из опыта благоустройства парков Татарстана, Бельгии и Китая. Задумка была представлена на градостроительном совете при губернаторе. Владимир Сипягин одобрил идею, но про деньги не сказал ни слова. А значит, пока дальше бумаг дело не пойдет.

Александра Лускатова, архитектор

Разработала концепт, некое видение этой всей территории. Я предлагаю опереться на природный каркас территории. Это территория уникальна и достойна внимания всех жителей этого города.

Сейчас в центре проходит аллея и весной она очень красиво цветет. Здесь есть Лыбедь, которая сейчас представлена тремя прудами. Есть большая поляна, с которой открывается потрясающий вид на главки всех церквей.

Мои небольшие эскизы можно воплотить в жизнь небольшими усилиями, в том числе общественности.



Молодой архитектор провела опрос среди жителей окрестных домов и посетителей парка. Оказалось, что больше всего здесь хотят сделать дорожки для бега и катания на велосипеде, лыжню, устраивать пикники, а также экскурсии по местам гнездования птиц. Поэтому акцент сделан на обустройстве дорожек из самых разных материалов: гравия, террасной доски, резиновой крошки. Детская площадка обязательна и выполнена исключительно из дерева, без всяких ярких элементов. Еще бы волонтеры хотели построить причал для катания на катамаранах и лодках на имеющихся водоемах.

В парке напротив здания администрации области планируют сделать множество дорожек для бега и прогулок.

Как писал «Призыв» ранее, жители Доброго очень ждут благоустройства единственного парка «Добросельский». Есть и проект, и одобрение горожан по итогам голосования, но нет денег. Архитекторы по заказу мэрии сделали такой глобальный проект, что теперь придется его воплощать поэтапно, в течение нескольких лет.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»