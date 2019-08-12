ПАО «Мегафон» нарушил Закон о рекламе

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении ПАО «Мегафон» по жалобе гражданина «Б…»

Во Владимирское УФАС России поступило письмо Федеральной антимонопольной службы России о передаче полномочий по рассмотрению заявления гражданина «Б…» по факту признаков нарушения ст.18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» при распространении на абонентский номер заявителя 26.05.2019г. в 12:10 нежелательного рекламного сообщения следующего содержания: «заголовок «398, 4 р.2», текст «Читайте и слушайте статьи из популярных журналов за 8 р/д».

В соответствии с частью 1 статьи 18 ФЗ «О рекламе» распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

В рамках рассмотрения дела ПАО «Мегафон» не смог предоставить доказательства о согласии гражданина «Б…» на получение рекламной информации посредством ussd-запроса *100#, а также об информировании гражданина «Б…» что при запросе баланса посредством команды *100# им будут осуществляться конклюдентные действия, которые приведут к изменению условий договора.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала данную рекламу ненадлежащей, так как она распространена без согласия абонента, что нарушает требования ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 №38 –ФЗ «О рекламе».

Принято решение не выдавать предписание ПАО «Мегафон» в связи с прекращением распространения рекламы на номер заявителя при запросе баланса посредством команды *100#.