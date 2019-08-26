Память актёра Алексея Фомкина почтут на кладбище в Улыбышево

«Прекрасное далёко» для актёра Алексея Фомкина закончилось быстро и трагически. Он погиб во Владимире и похоронен на кладбище в Улыбышево. 30 августа ему исполнилось бы 50 лет. В этот день поклонники артиста, сыгравшего главного героя в фильме «Гостья из будущего», почтут его память на городском некрополе. В 13 часов состоится возложение цветов.

Алексей Фомкин погиб ночь с 23 на 24 февраля 1996 года.

Трагедия произошла в областном центре на улице Лакина. В квартире, где отмечали «мужской» праздник, произошел пожар. Алексей задохнулся, спасти его не удалось. Эта история в то время прошла незамеченной — мало ли таких! Фомкин к тому времени уже не был «звездой», его актёрская судьба не сложилась. Да и личная, по большому счёту, тоже. Из кумира советских школьников, попавшего в будущее и ставшего обладателем миелофона, он превратился в обычного и не очень успешного человека. Вполне возможно, что и могила его в скором времени затерялась бы, если бы не владимирский энтузиаст Юрий Борисов. Он разыскал место захоронения и постарался, чтобы общественность вспомнила о былом киношном мальчике из 6 «В» класса.

Стараниями Юрия Борисова могила была приведена в порядок, а на кладбище появился указатель «К актёру Алексею Фомкину». Именно там в пятницу, 30 августа, и состоится сбор тех, кто желает почтить память актёра. Это – у третьего въезда на кладбище «Улыбышево».

Макар Кузьмин

Фото: mtdata.ru