Отменены рейсы из Владимира. Пассажиров отправляют на поезда

Пассажирам, недовольным отменой междугородных рейсов из Владимира, советуют пересесть на электрички или проходящие автобусы. В региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что не видят ничего страшного в том, что, как выразились чиновники, «сокращён объем транспортной работы на определенных маршрутах». Речь идет о таких направлениях, как Владимир — Вязники, Владимир — Иваново, Владимир — Москва и Владимир — Нижний Новгород. Департамент не будет вмешиваться в политику госпредприятия «Владимирский автовокзал». Там пояснили, что перевозчиков на межрегиональные маршруты определяет Минтранс, а массовое увольнение водителей — забота инспекции по труду и занятости, а не в администрации.

Намечая поездку, владимирцам стоит убедиться в наличии привычных рейсов.

В связи с ликвидацией автоколонны ГУП «Владимирский автовокзал» менее двух недель назад отменили свыше 10 рейсов. Региональные власти предлагают пассажирам выбрать других перевозчиков. Но время прибытия их автобусов уже другое.

— Интервалы между отправлениями автобусов — от 50 до 90 минут. Кроме того, у пассажиров есть возможность воспользоваться услугами скоростных и пригородных поездов, время отправления которых с железнодорожного вокзала близко к отправлению автобусов, — пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства области.



К примеру, отменили рейс Владимир — Вязники в 8.15. В качестве альтернативы предложено выбрать автобусный рейс в 9.15 или поезд «Ласточка» в 11.16. Правда, это три часа разницы и цена билетов – выше. Но чиновников это, похоже, не расстраивает. А вот взамен автобусного маршрута Вязники — Москва, стартующего в 12.20, вообще ничего нет – разве что «Ласточка»в районе трёх часов дня с билетами за 1800 рублей.

Ранее «Призыву» свою позицию пояснило руководство автовокзала. Отмена рейсов и ликвидация автоколонны связана с оптимизацией работы госпредприятия.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»