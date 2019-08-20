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Отменены рейсы из Владимира. Пассажиров отправляют на поезда

Чиновники не намерены приструнить автовокзал

Пассажирам, недовольным отменой междугородных рейсов из Владимира, советуют пересесть на электрички или проходящие автобусы. В региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что не видят ничего страшного в том, что, как выразились чиновники, «сокращён объем транспортной работы на определенных маршрутах». Речь идет о таких направлениях, как Владимир — Вязники, Владимир — Иваново, Владимир — Москва и Владимир — Нижний Новгород. Департамент не будет вмешиваться в политику госпредприятия «Владимирский автовокзал». Там пояснили, что перевозчиков на межрегиональные маршруты определяет Минтранс, а массовое увольнение водителей — забота инспекции по труду и занятости, а не в администрации.

Намечая поездку, владимирцам стоит убедиться в наличии привычных рейсов.

В связи с ликвидацией автоколонны ГУП «Владимирский автовокзал» менее двух недель назад отменили свыше 10 рейсов. Региональные власти предлагают пассажирам выбрать других перевозчиков. Но время прибытия их автобусов уже другое.

Интервалы между отправлениями автобусов — от 50 до 90 минут. Кроме того, у пассажиров есть возможность воспользоваться услугами скоростных и пригородных поездов, время отправления которых с железнодорожного вокзала близко к отправлению автобусов, — пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства области.


К примеру, отменили рейс Владимир — Вязники в 8.15. В качестве альтернативы предложено выбрать автобусный рейс в 9.15 или поезд «Ласточка» в 11.16. Правда, это три часа разницы и цена билетов – выше. Но чиновников это, похоже, не расстраивает. А вот взамен автобусного маршрута Вязники — Москва, стартующего в 12.20, вообще ничего нет – разве что «Ласточка»в районе трёх часов дня с билетами за 1800 рублей.

Ранее «Призыву» свою позицию пояснило руководство автовокзала. Отмена рейсов и ликвидация автоколонны связана с оптимизацией работы госпредприятия.

Анна Тумановская 

Фото и видео «Призыва» 

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