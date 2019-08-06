Отдых с подростком: как не возненавидеть друг друга

В отпуск — с подростком. Согласитесь, уже звучит как-то проблемно. А если учесть, что дети в возрасте 12-15 лет очень неудобны, конфликты, неуступчивы, всегда лучше всех знают, что делать, то такой отдых может превратиться в настоящее испытание для родителей. Поверьте, проблем можно избежать, если спланировать путешествие заранее, учесть мнение всех членов семьи (включая подростка) и не бояться менять планы, если в этом есть необходимость. О правилах отдыха с подростком расскажет блогер-психолог Наталия Фельдман.

1.19 – почему важно раздельно планировать каждый день отдыха;

1.41 – о свободном времени, которое нужно выделять подростку;

2.07 – почему важно выбрать места для посещений заранее;

2.44 – о том, что иногда планы можно и нужно менять;

3.01 –о том, что в отдельные дни можно оставить ребенка одного в номере, если он того хочет.

Подготовила Дарья Ермолина

Заглавное фото: vozdyx.ru